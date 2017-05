Macron et Hollande ? "ils se comprennent avant d’avoir fini leurs phrases"

Ils se sont rencontrés lors d’un cocktail organisé au domicile de Jacques Attali, avenue Achille-Peretti à Neuilly, en 2008. La Commission pour la libération de la croissance, initiée par Nicolas Sarkozy, a achevé ses premiers travaux. L’ancien sherpa de François Mitterrand convie les membres, les experts et quelques amis, dont le futur président de la République, pour un dîner décontracté. Macron et Hollande sont présentés, ils papotent… Ils promettent de se revoir au calme autour d’un café. Le courant passe.

La première séance de travail se tient l’année suivante, au domicile de François Hollande cette fois, en compagnie de Jean-Pierre Jouyet – revenu en grâce après avoir trahi son ami pour Nicolas Sarkozy. À cette époque, personne n’imagine que l’ex-premier secrétaire du PS puisse remporter l’élection présidentielle, à part lui-même. Jouyet retrouve Macron, à qui il avait confié les rênes de l’Inspection des finances durant six mois à Bercy, au moment d’entrer dans le gouvernement de François Fillon pour être un secrétaire d’État « d’ouverture ».

Le futur candidat à la primaire socialiste a besoin de têtes bien faites. Il faut construire son programme, animer ses réseaux, remporter la compétition à gauche. Ce Macron est une pioche parmi d’autres, plutôt une excellente carte. Son CV a de quoi faire pâlir d’envie tous les jeunes technocrates ambitieux : lycée Henri IV à Paris – un établissement public réservé aux meilleurs élèves de France –, puis Sciences Po, un DEA de philosophie – il fut assistant de Paul Ricœur – et bien sûr l’ENA dont il sort au cinquième rang en 2004 parmi l’élite de l’Inspection des finances… « Il y avait un vrai intérêt de François Hollande.

Macron est un produit Attali, pour qui il a toujours eu beaucoup de respect depuis qu’ils ont travaillé ensemble à l’Élysée sous François Mitterrand, raconte un fidèle du socialiste. Hollande est fasciné par l’intelligence, c’est un critère majeur pour lui, qui détermine sa sanction. Macron sera plus libre que les autres autour de lui, parce que leur proximité intellectuelle est très forte. » Un autre hollandais historique abonde : « François Hollande est sensible aux esprits brillants. Macron lui ressemble, ils se comprennent avant d’avoir fini leurs phrases. Il y a une proximité dans leurs études, ce sont des hommes issus de l’élite républicaine. En plus, il a de l’humour, il le détend. Ce n’est pas du tout la même relation qu’avec Stéphane Le Foll, qui n’hésite pas à dire à Hollande : t’as fait une connerie… Macron n’est pas dans ce rapport de force. » Un autre confirme : « Il y a entre eux beaucoup de bienveillance réciproque et de proximité intellectuelle et humaine. Le Président l’a tout de suite aimé. Hollande a flairé chez Macron un talent politique, que d’autres n’ont pas ou pas envie d’avoir. » Bref, c’est une histoire d’amour. Le jeune homme, qui n’a jamais voulu s’engager derrière un mentor, franchit le pas.