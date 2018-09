Macron et les chômeurs : traverser la rue, vrai revenu universel, relance économique ou réforme de l’euro... qui a vraiment besoin de quoi pour s’en sortir ?

Atlantico : En prenant en compte un problème économique relevant de l’offre c’est à dire ici la difficulté des employeurs à recruter, Emmanuel Macron ne prend-il pas le risque de cliver le débat, en le rendant idéologique, alors que la lutte contre le chômage mériterait une approche globale (offre et demande) qui pourrait lisser ce clivage ? L’erreur de cette déclaration n’est-elle pas justement d’opposer les solutions au lieu de les additionner ?

Michel Ruimy : Aujourd’hui, le marché du travail en France est coupé en deux.

D’un côté, il y a ceux qui sont bien formés et qui, généralement, bénéficient d’un emploi stable. De l’autre, il y a ceux qui sont peu qualifiés et qui enchaînent les contrats courts et les périodes de chômage. Il en résulte un taux de chômage élevé depuis des années comparé à celui de nos partenaires. Malgré des politiques de relance par la demande successives, le nombre de chômeurs a faiblement décru.

En fait, il faut considérer que l’offre et la demande sont deux points d’un même cercle. Soit on décrit le cercle, dans le sens d’une aiguille d’une montre c’est à dire de gauche à droite, soit de droite à gauche. Dans le contexte actuel, il est difficile d’aller dans les deux sens. Il faut donc choisir un sens c’est à dire de suivre une voie. Tout est une question d’idéologie et de pragmatisme... La realpolitik guide les hommes politiques. Déjà, dans le passé, devant la réalité des chiffres des grands indicateurs économiques, M. Mitterrand avait mené successivement une politique de relance par la demande en 1981 puis, quelques mois après, en 1983, une politique d’offre notamment en désindexant le SMIC à l’inflation.

En fait, depuis près de quarante ans, selon leur coloration idéologique, les hommes politiques ont mené des politiques soit keynésiennes libérales, soit libérales keynésiennes. Emmanuel Macron s’inscrit, lui aussi, dans cette mouvance en menant une politique d’offre et de demande mais privilégiant la seconde option et non la première.

Le projet de société d’Emmanuel Macron est celui d’une société où le travail jouerait un rôle émancipateur et permettrait de sortir de sa condition et de se faire une place dans la société. C’est pourquoi, la lutte contre le chômage est son credo, plus que la réduction des dépenses publiques. Il fait le pari qu’en diminuant le nombre de personnes au chômage en les incitant à se prendre en charge, les dépenses sociales diminueront - et donc les dépenses publiques - et qu’en travaillant, ces personnes consommeront plus c’est-à-dire une demande globale plus vigoureuse, ce qui relancera la croissance.

Emmanuel Macron s’inscrit, dès lors, dans une démarche libérale de pensée où, de manière succincte, le chômage est considéré comme « volontaire » car les chômeurs ne sont pas incités à travailler du fait d’un « salaire de réserve » (allocations et aides sociales) élevé. Il souhaite abaisser le niveau d’assistance, par exemple en réformant l’assurance-chômage, afin d’amorcer l’incitation, pour un chômeur, à reprendre un emploi. Le travailleur doit se sortir, lui-même, de sa situation et non attendre une aide de l’Etat.