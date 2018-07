Macron et les chefs d’entreprise : avec le « name and shame » pour traquer les comportements déviants, le Président enlève les carottes. Restent les bâtons

Emmanuel Macron a donc invité plus de 100 chefs d’entreprise hier soir à l’Elysée et leur a donné quelques points forts à méditer pendant leurs vacances pour qu’ils comprennent bien que les temps ont changé, du moins du coté du pouvoir politique.

Il y avait là les patrons des très grandes entreprises comme Accor Hôtel, Sodexo, Danone, Renault, mais il y avait surtout des représentants des entreprises moyennes régionales, parce que ce sont ces entreprises régionales dont la France a besoin pour revitaliser ses territoires sinistrés par les délocalisations industrielles.

Les entreprises du CAC 40 sont intéressantes, mais l’essentiel de leurs salariés sont à l’étranger, leur capital est détenu à 80% par des fonds d’épargne gérés par des anglo-saxons, et leur avenir dépend de leur détermination à s’internationaliser. Leur avenir est indexé sur leur capacité à prendre des parts de marché dans les pays émergents. Elles sont françaises, oui, leur service de recherche est en France (merci le crédit impôt- recherche), leur direction générale habite officiellement la France, leur conseil d’administration se réunit dans des salons parisiens, mais leur Comex, lui, travaille le plus souvent par téléconférence entre New-York, Singapour et Shanghai. Résultat, les emplois qu‘ils créent ne sont pas le plus souvent dans l’hexagone. Plus grave, ils ont besoin de sous traitants et beaucoup les emmènent avec eux dans leurs bagages, c’est ce qui s’est passé avec l’industrie automobile qui a rapproché de ses marchés une grande partie de son potentiel de production.

En clair, ce qui intéresse le pouvoir politique, c’est de renforcer les moyennes entreprises sur leur territoire de façon à ce qu‘elles revitalisent les régions très abimées. Les grandes métropoles (Paris, Lille, Rennes, Toulouse, Lyon, Marseille) doivent gérer leur croissance, les territoires, eux, doivent gérer la pénurie d‘activités.

Les chefs d’entreprises présents à l’Elysée n’attendaient pas de recettes miracles. Pour une raison simple, l‘Etat n‘a pas d’argent. Mais ils ne s’attendaient sans doute pas à un discours aussi nouveau dans la bouche d’un responsable politique.

La stratégie que leur propose le président est très simple mais va les obliger à changer quelques-unes de leurs habitudes.

1er point, le pouvoir politique a besoin des entreprises pour créer de la richesse régionale.

2e point, n’ayant pas d’argent public à distribuer, le pouvoir politique peut intervenir sur l’environnement des entreprises. Ce qu’il a commencé à faire : moins de règlementations, plus de flexibilité sur l‘emploi, moins de fiscalité sur l’investissement et le capital.

Mais s’il y a moins de pression fiscale, les chefs d’entreprise ont très bien compris qu’il y aura moins d’aides et subventions. On va donc débrancher. Donc ça va grogner. Si Bercy ferme des niches fiscales, l’Elysée leur demande en revanche de faire taire les chiens de garde. Ca va être complique quand on en arrivera à supprimer des taux de TVA très bas dans certains secteurs (bâtiment ou restauration hôtellerie par exemple )