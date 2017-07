Macron et l'âge de Pierre de Villiers : une goujaterie assumée …

Comme avec un train, un général peut en cacher un autre. Et dans le même ordre d'idée, un général peut en remplacer un autre. C'est ce qui s'est passé hier. Pierre de Villiers, dont le franc-parler avait porté ombrage à l'orgueil présidentiel, a été amené à présenter sa démission. Et aussitôt, il a été remplacé au poste de chef d'État-major par le général François Lecointre.

Pour ceux qui aiment le panache, merci de noter que le général De Villiers était convoqué à l'Elysée ce vendredi. Ne voulant pas être congédié comme un larbin, il a pris de l'avance en rendant son képi dès mercredi.

Une attitude honorable. En d'autres temps, on aurait dit chevaleresque.

Mais ce sont des choses qui ne peuvent en rien toucher le président de la République. Tous les matins, en se rasant, il chantonne "Macron über alles". Hautain et condescendant, il a demandé à Castaner, son porte-parole, d'insister sur le fait qu'en désignant François Lecointre, il avait choisi un "général jeune". Une façon très peu élégante de dire en creux que Pierre de Villiers était vieux.

Ne nous étant jamais intéressé aux âges des généraux, nous sommes allés voir les fiches de l'ancien et du nouveau chef d'État-major des armées. Pierre de Villiers est né le 26 juillet 56. Il aura en conséquence 61 ans dans quelques jours. François Lecointre a 55 ans. 6 ans donc séparent le "vieux" général du "jeune" général. Ce n'est pas une éternité…

Emmanuel Macron aurait été bien inspiré de s'aviser, avant de faire allusion à l'âge de Pierre de Villiers, de noter que ce dernier est plus jeune, de 3 ans, que… Que qui? Que Brigitte Macron! Cette dernière a – et c'est bien normal – droit au respect et à tous les égards. Mais pourquoi pas Pierre de Villiers? Parce que c'est un homme? Parce que c'est un militaire? Ou tout simplement parce qu'il a déplu au chef?

Le problème avec Macron, ce qui le rend souvent sec, méchant, méprisant, c'est la très haute idée qu'il a de son intelligence. Des bonnes fées se sont, à sa naissance, penchées sur son berceau. Elles l'ont accompagné tout au long de sa brillante et fulgurante carrière. Macron est ce qu'on appelle en anglais un "Wonder boy" (un enfant prodige). De s'être entouré au gouvernement de gens sans personnalité et très doués pour la louange, l'a conforté dans l'idée qu'il se fait de son exceptionnalité.

Macron c'est Narcisse. Il se penche sur l'eau. Et l'eau lui renvoie son reflet. Ce miroir lui dit pour son plus grand bonheur : "tu es le plus beau". Narcisse ne s'en lassait pas. Et à force de se pencher, pour se voir si beau, il a fini par se noyer…