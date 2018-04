Macron est grand et Macron est son prophète ! Quand le président de la République fait l'éloge de lui-même…

Sa Grandeur a dénié accorder un entretien à la NRF. L'AFP en publie des extraits. Et nous apprenons que nous vivons une époque exceptionnelle. Et que nous avons la chance d'être dirigés, pauvres manants que nous sommes, par un homme aussi exceptionnel que l'époque.

"L'histoire que nous vivons en Europe redevient tragique" dit sa Grandeur. Et ça rend Sa Grandeur "optimiste". "Ce vieux continent (l'Europe) de petits-bourgeois entre dans une nouvelle aventure où le tragique s'invite", clame-t-il. Oh oui, votre Grandeur !

Merci pour Daesh… Merci pour le sang qui coule en Syrie… Merci pour les assassinats de Juifs… Merci pour les courageux combattants de Notre-Dame-des-Landes… Merci pour les résistants de Tolbiac… Le tragique en effet sied à la France.

Et Sa Grandeur aime le tragique. Emmanuel Macron affronte ces orages désirés avec panache et vaillance. Non, il n'est pas Jupiter. Il est celui qui pulvérise le tonnerre que le Dieu des Dieux envoie sur nous.

Sa Grandeur dit qu'elle "est l'émanation du goût du peuple français pour le romanesque". "Émanation", il a dit "émanation" ! Jamais de vulgaires Castaner, Bruno Roger-Petit ou Edouard Philippe n'auraient trouvé le souffle nécessaire pour se hisser à ces hauteurs où règne l'esprit. Et Sa Grandeur a ajouté : "les Français aiment qu'il y ait une histoire et j'en suis la preuve vivante" !

Précisons pour les incrédules tentés de ricaner qu'il s'agit d'un entretien pour la NRF et non pas d'un texte du Gorafi. Sa Grandeur adore se contempler dans une glace. Et pour se rassurer elle demande sans cesse : "miroir, miroir dit moi qui est le plus beau ?". Et le miroir obéissant répond invariablement : "TOI !".

Il y a sur le site une rubrique passionnante : Radio Atlantico. Sa dernière livraison est prometteuse : Incarner l’Etat à son corps de Roi (vaillant et) défendant : mille et une péripéties de 600 ans d’histoire de France. J'y vais. Je lis. Je relis. Pas une ligne, pas un mot sur Sa Grandeur. C'est une honte ! Que fait Ferjou ? Sait-il qu'il se rend coupable d'un crime de lèse-majesté ? Mais sans doute a-t-il basculé dans le camp des sans-culottes sanguinaires qui coupent la tête des rois.