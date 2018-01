Macron est-il de droite ? Ne vous bousculez pas pour répondre, le Figaro Magazine l'a fait pour vous !

La Une du Figaro Magazine est prudente : "Macron est-il de droite ?" Elle ne va quand même pas jusqu'à "Macron est de droite" ! Il ne faut pas aller trop vite en besogne. Mais la lecture du magazine ne laisse que peu de doute. La forme interrogative n'est là que par commodité précautionneuse .Il n'est pas sans intérêt de savoir qui pose la question. Le Figaro Magazine est un peu plus à droite que le Figaro quotidien et un peu moins à droite que Valeurs Actuelles. Sur ce qu'est, ou ce que devrait-être la droite, ce journal en connait assurément un rayon.

L'important est ailleurs. Le Figaro Magazine appartient à un monsieur dont la spécialité est de fabriquer de beaux et couteux avions de chasse. Et à qui les vend-ils ? À l'État ! Et qui en passe commande ? Le Président de la République ! Ça crée des liens. Les lecteurs du Figaro Magazine n'ont pas les moyens d'acheter des Rafales. Mais on peut les persuader de mettre du Macron dans leurs caddies. Ça fera autant d'acheteurs en moins pour les produits estampillés Wauquiez. Et comme il y en a de moins en moins pour la marque Marine Le Pen…

La Une du Figaro Magazine est ciblée : elle s'adresse exclusivement aux lecteurs et sympathisants de droite. Nous vivons dans l'empire, et sous l'empire, du vide. La gauche a disparu. La droite incarnée par Wauquiez marche avec des béquilles. Il reste que, s'agissant des afficionados de la droite, le marché est encore juteux. Un gisement dans lequel Macron peut puiser pour arriver au score enviable de 100% de satisfaits. Et ça, ça vaut plusieurs Rafales.

Je ne dispose d'aucun élément tangible pour dire si Macron est ou n'est pas de droite. Je sais pourtant ce qu'est un homme de droite. On en trouvera la définition dans une histoire qui m'a été racontée par un cadre de Michelin. Le patron, François Michelin (le père de celui d'aujourd'hui) se trouvait au siège parisien de son royaume pneumatique. Il devait partir.

On le prévint que son chauffeur était indisponible car souffrant. Il fit appeler un taxi. Une fois dans le véhicule, il donna l'adresse : « 35, avenue Mozart ». Dans le rétroviseur, il vit la grimace du chauffeur qui le conduisait. Il s'adressa à lui : "L'adresse vous pose problème ? C'est pourtant un quartier tranquille." Réponse du chauffeur : "Je n'aime pas aller dans le XVIème. C'est un quartier de riches, et les riches ne laissent jamais de pourboire." Une fois arrivé à destination, Michelin paya au centime près la somme qui figurait au compteur. Le chauffeur l'interpella : "Et vous non plus, comme les riches vous ne donnez pas de pourboire ?" Réponse de Michelin : "Jamais. Et c'est pour ça que nous sommes riches."

Ça c'est un homme de droite ! Et Macron ? Il n'en est pas loin, parce qu'il a déclaré avant-hier que Michelin était un "industriel exemplaire". Mais il nous faut une certitude. Et comment l'avoir puisque Macron ne prend jamais de taxi.