Macron, les entrepreneurs, l’ubérisation politique et la théorie du chaos

On pense encore que la jeunesse, la surprenante ascension d’un homme encore inconnu il y a 3 ans du grand public est le fait marquant de cette élection présidentielle de 2017. On pense que l’écroulement des partis traditionnels, que nous souhaitions majoritairement depuis si longtemps, depuis que nous avions compris que seule une bonne claque et coup de pied dans le fondement de leur conception de la république permettrait de les pousser à la réforme, est l’événement majeur de cette élection de 2017. On pense que le plafond de verre qui résiste utilement à la famille Lepen et le taux record des votes nuls est l’événement marquant de cette élection de 2017.

Ce n’est pas faux, mais loin d’être suffisant. Analyse entrepreneuriale et ubérisante.

L’ubérisation de la société. De la politique ? Nous l’annoncions dans notre livre (Ubérisation : Un Ennemi qui vous veut du bien ? Dunod) récemment. Le désespoir des populations totalement mal adressé par la classe politique, nié par les élites, vue de haut par une monarchie déconnectée devait inévitablement conduire au déclassement des plateformes traditionnelles. Uber versus G7 ou Macron/Mélanchon/Lepen contre l’UMPS comme il est devenu courant de les appeler, c’est la même chose. La valeur, ou ce qu’il en reste est captée par de nouveaux acteurs, plus agiles, ou capables de fournir plus de facilité et de confort à des « conso-voteurs » prêts à n’avoir qu’à glisser leur main sur l’urne, comme le doigt sur le Smartphone.

Et de la facilité il y en a eu. Des arguments démago à la limite de la nausée pour les extrêmes, malgré un certain talent il faut l’avouer, surtout chez JLM. Une absence de programme côté Macron qui évitait le mal de tête. L’ubérisation gagne par la facilité et aide à son adoption, par l’absence de réflexion. Pour le coup, on était servi ! Une nouvelle plateforme remplace, au moins provisoirement, l’ancienne, qui maintenant en appelle au peuple pour la sauver, se prenant pour le soldat Ryan. Le score à peine tombé, la droite appelle à empêcher Macron de gouverner, pour lui interdire de démontrer qu’il ne pourra faire que mieux, et en tous cas, pas pire (ce qui serait Olympique). Le PS n’appelle à rien car il n’existe plus, mobilisé derrière…personne ! Dépassé à gauche et déserté à droite, le PS n’est qu’une ombre dont les figures cherchent un perchoir pour ne pas finir sous terre.

Macron a capté la valeur, mais ne peut la saisir totalement. C’est le problème. Dans la 5ème République on a certes le 49.3 et les ordonnances, mais il faut aussi composer avec l’assemblée nationale, malgré sa faible fréquentation à certaines heures et la maison de retraite sénatoriale. Nos chambres législatives, qui sont les seules à disputer aux prisons, un fort taux de surpopulation, sont souvent dépassées, mais incontournables. Il va donc falloir gagner les législatives. Et là cela se complique fortement ! Le problème de notre élection de 2017 c’est que personne ne sera capable de l’emporter. Sauf surprise, et de ce côté, nous avons été gâté jusqu’ici. En France et partout dans le monde.