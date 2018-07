Macron, son entourage et la com’ : puni par là où il avait excellé ?

Atlantico.fr : L'affaire Benalla est-elle un nouveau coup dur pour Emmanuel Macron ?

Arnaud Benedetti : C’est un épisode qui surgit au moment où des doutes s’installent dans l’opinion quant au bien-fondé de la politique conduite par le Président de la République . Donc forcément cela ne contribue pas à renforcer le capital de popularité de l’exécutif chahuté dans les sondages. Sur le fond la séquence Benalla ébranle le récit macronnien qui s’est bâti sur une république irréprochable , exigeante , intraitable avec les défaillances de toute nature . N’oublions jamais les circonstances de l’élection d’Emmanuel Macron .

La marque macron s’est imposée contre une autre marque , celle de François Fillon à l’époque , profondément bousculée sur son assise éthique . Aujourd’hui , le macronisme traverse sa première crise morale . Elle est d’ampleur car elle touche à un sujet majeur du pacte républicain , celui de l’ordre public . La question régalienne par excellence ...

Est-ce que le traitement de cette affaire par l'Elysée, et en particulier par son porte-parole Bruno Roger-Petit, laisse réellement à désirer ?

Tout paraît se passer comme si la zone de risques avait été sous-estimée . L’absence de mobilisation de l’Elysée , du gouvernement , de la majorité alors que le feu médiatique et numérique s’amplifiait dans les premières heures , suite aux révélation du “ Monde “ , pose question de la part d’un pouvoir qui jusque là a fait preuve , à situation similaire de danger , d’une réactivité toujours avisée . Indéniablement quelque chose s’est figé , paralysé ... Gêne ? Suffisance ? Je ne saurai dire mais les images de Macron en Dordogne se refusant à toute réponse , évoquant de manière emphatique une “ république inaltérable “ alors que des interrogations très concrètes se posent sur le rôle de ce collaborateur , la confusion des genres à proprement parler pathologique que son comportement révèle , appelle une toute autre réaction que celle relevant d’une dissertation générale sur la philosophie républicaine ... De même la sortie du placard du porte-parole de l’Elysée dans un exercice de com’ on ne peut plus formel , empreint d’une langue de bois digne des années 70 n’a en rien apaisé l’écosystème politico - médiatique . Bien en contraire toutes les prestations de cette “ journée particulière “ n’ont fait que surinfecter la plaie . L’impression générale qui se dégage , à tort ou à raison , c’est qu’à l’intérieur même de la chaîne de commandement et de communication tous ceux qui ont à savoir ne disposent pas des mêmes éléments d’information . D’où ce flottement généralisé , qui n’est pas sans évoquer les turbulences dont le candidat Fillon fut tant l’objet que l’instigateur par son goût du secret . Macron se fillonise , tout au moins dans la gestion de la crise pour l’instant