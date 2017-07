Si Macron en fait trop , c'est qu’il fait le job que les autres ne faisaient pas. Le problème Macron est ailleurs et il est inquiétant

Même Sarko n’en aurait peut-être pas fait autant. Ni dans le fond, ni dans la forme. En quelques jours, Emmanuel Macron a enchainé un Conseil européen, un G7 puis dans la foulée un G20, pour continuer avec le lancement du plus grand incubateur de Start-up du monde, avec un Conseil des ministres franco-allemand, puis une réception avec Donald Trump à qui il a fait visiter Paris et assister au défilé du 14 juillet sur les Champs Elysées, suivi d’une après-midi d’hommage aux victimes de l’attentat de l’an dernier à Nice.

Puis une autre cérémonie dimanche à la mémoire des victimes de la rafle du Vel d’hiv, en présence du Premier ministre d’Israël avec, à chaque fois un discours, une écoute, et un autre discours.

Même Sarko n’aurait pas osé bousculer autant d’opérations à la suite. François Mitterrand peut-être, qui avait célébré en grandes pompes le bicentenaire de la révolution française, couplé à un G7 à Versailles. Déjà !

Beaucoup considèrent qu’après toutes ces heures de télévision, après l’interview à Ouest France puis le lendemain l’entretien informel au JDD, Emmanuel Macron a commencé à déborder de partout. Bref, il filerait tout droit vers l’overdose de communication, ce qui pour celui qui ne voulait pas communiquer à l’excès, est plutôt mal venu.

En fait, Emmanuel Macron ne fait rien d’autre que le job pour lequel il a été élu. Il fait le job que n’ont pas fait ses prédécesseurs à l’exception du Général de Gaulle, de Valery Giscard d’Estaing et de François Mitterrand. Depuis ces temps là, la France avait perdu l’habitude d’être représentée par un roi.

Macron fait le boulot d’un roi moderne. Il incarne la fonction, il a représenté le pays aux yeux de l’étranger. Il a renoué le dialogue avec beaucoup de chefs d’Etat et de gouvernement. Il a surtout redonné à la France une image qui s’était complètement dévaluée.

La France a besoin de cette image restaurée pour gagner son pari de la compétitivité et ce pari est gagné. La marque France a retrouvé sa force, en suscitant beaucoup de curiosité, d’envie et d’estime, voire d’admiration. Le premier résultat le plus visible, c’est que les touristes sont revenus en nombre.

Reste qu’une opération marketing de grande ampleur ne suffira pas à retrouver les parts du marché mondial. On vend mieux à l’étranger ce qui nous reste à vendre, les services aux touristes, les avions Airbus et les produits de luxe... mais pour le reste, on est encore en stand by. On attend encore les investisseurs et les investisseurs attendent de vraies innovations et de vrais avantages de compétitivité.

En bref, le président a merveilleusement bien décoré la vitrine et accueilli les clients au salon. En étant cohérent du début à la fin de la séquence, on ne peut pas dire qu’il en est fait trop. On en fait jamais trop pour imposer une marque.