Macron, le choix de l’intelligence collective

Tout au long de la Ve République, les gens d’esprit n’ont cessé de se moquer du centre. On lui reproche d’être mou, inconstant, sans conviction. On le traite de force d’appoint.Pourtant, en 2017, c’est un candidat centriste - se réclamant à la fois de la droite et de la gauche - qui est le favori pour gagner l’élection présidentielle. Comment expliquer cette percée historique ?

C’est que nous sommes entrés dans l’âge de l’intelligence collective, et que celle-ci s’exprime naturellement mieux au centre que sur les bords. Les français en quête de solutions intelligentesse tournent donc en masse vers le centre.

Nombreux sont les candidats qui dans cette campagne ont invoqué l’intelligence collective.

Jean-Luc Mélenchon fustigeait récemment place de la République « des hommes et des femmes providentiels, des comités d’experts de toutes sortes qui, sans cesse, se substituent à l’intelligence collective. » Dans la même ligne, Benoit Hamon postulait sur Twitter que « l'intelligence collective est bien supérieure au prétendu génie des hommes providentiels de la Ve République. » Même Marine Le Pen est d’accord, prônant depuis 2011 l’usage généralisé du référendum « parce que je crois à l’intelligence collective. » Mais le fait que l’extrême gauche et l’extrême droite se voient chacune comme le meilleur vecteur de l’intelligence collective suggère au contraire qu’aucune des deux n’y entendgrand chose.

Qu’est-ce que l’intelligence collective ? Pour les scientifiques, c’est la capacité d’un groupe à être plus intelligent que les individus les plus intelligents du groupe. C'est l'inverse de la « pensée unique ». Si le groupe est intelligent c’est parce que chacun y contribue son savoir, forcément partiel et teinté de subjectivité. Mais quand tout est mis sur la table, les savoirs s’accumulent et se complètent, tandis que les biais individuels s’annulent les uns les autres. Reste une somme de connaissances consolidée et débarrassée du brouillard subjectif. C’est mathématique. Mais pour que cela fonctionne, quatre ingrédients sont nécessaires: diversité des opinions, indépendance d'esprit, décentralisation des sources et, enfin, un mécanisme efficace pour synthétiserl'information récoltée. Si on respecte larecette, le groupe sera plus intelligent que « le meilleur d’entre nous ». Mais si un seul ingrédient vient à manquer, on sombre facilement dans la sottise, ou pire.

On comprend alors pourquoi le centre politique est collectivement plus intelligent que « la droite » ou « la gauche ». Étant issus intellectuellement des deux bords, mais pourtant résolus à travailler ensemble, les centristes évacuent plus facilement les biais idéologiques qui empoisonnent et qui aveuglent. Le manque de discipline partisane, qui leur est souvent reproché, permet en fait à chacun de contribuer au débat sans subir de pression pour se conformer à une pensée unique. Au centre, on ne fulmine pas contre les « traitres » qui osent suivre leurs convictions plutôt que les ordres.