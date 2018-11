Passer 6 jours sur les lignes de front de 1914-18 est il vraiment le meilleur moyen de renouer avec les Français sur celles de la France de 2018 ?

Atlantico : Pour commémorer le centenaire de l'Armistice, Emmanuel Macron va effectuer une « itinérance commémorative » sur la ligne de front de la guerre 14-18. S'agit-il, selon vous, d'un gadget médiatique ou existe-t-il, pour le président, un vrai potentiel de reconquête politique pour un président en panne ? Envisager d'aller visiter l'aciérie d'Ascoval ne serait-il pas un mélange des genres et une erreur également ?

Christophe Boutin : La caravane de ce que l’on appellera, en anglais comme il l’aime, « The Macron’s 1918 Celebration Tour » partira en effet de Strasbourg le 4 novembre, pour terminer à Paris le 11 du même mois, après avoir fait escale dans au moins 14 autres lieux. Pour célébrer l’amitié indéfectible entre nos deux pays, bêtement mise à mal par trois petites invasions en 1870, 1914 et 1940, on commence à Strasbourg, en la cathédrale, non par une messe de Te Deum, ce qui pourrait sembler bien déplacé, mais par un concert avec le président allemand.

La chancelière, zombie en état de mort politique, viendra elle à la fin du parcours, dans la clairière de Rethondes, à Compiègne, là même où a été signée l’armistice, manifestant une nouvelle fois ce curieux tropisme des chanceliers allemands pour le malheureux wagon. Apothéose enfin, une cérémonie sous l’Arc de triomphe devrait faire venir, entre autres, Donald Trump et Vladimir Poutine.

On aura saisi l’idée des communicants de l’Élysée : ouvrir une séquence commémoration qui dure une semaine, ce qui occupera les journalistes, couvrant différents aspects du conflit mais ce dans une approche exclusivement doloriste, évoquant tour à tour les villes rasées (Pont-à-Mousson), les malheureuses victimes civiles (idem), les malheureux soldats (Morhange, Verdun), tous unis dans la mort finalement (l’Anneau de la mémoire), et, surtout, tous victimes de l’horreur du nationalisme. Heureusement, l’histoire sera reconstruite (Péronne) et la réconciliation voulue par de grands hommes – et femmes (Compiègne), qui ont su écarter ce spectre hideux du nationalisme et bâtir l’Europe de demain, une Europe fièrement présente en tant que telle face au monde (Paris).

Voilà pour le story-telling de la semaine à venir, bâclé sur un coin de table par des communicants qui, comme le Président, sont obnubilés par les élections européennes de 2019 et la montée des populismes ou nationalismes, bref par cette « ambiance des années trente ». Il faut donc éviter de vanter cette France nationaliste glorieuse, celle qui a lutté pied-à-pied dans ces « orages d’acier » que décrira Jünger. Cette France s’est sacrifiée pour défendre son territoire contre des envahisseurs. Cette France dont les noms qui se suivent sur les monuments présents dans chaque village révèlent l’identité profonde. Une France qu’il importe plus que jamais d’oublier.