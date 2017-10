Macron, Castaner, la République en Marche et le flou d'un parti pensé comme une marque

Atlantico : Dans quelle mesure peut on estimer qu'il existe un paradoxe entre le pouvoir incarné par Emmanuel Macron et la République en Marche ? Entre un parti dont les membres, sur le modèle de Christophe Castaner qui a pu être régulièrment pris en défaut entre ses positions de l'année 2016 et celles de 2017​, suivent le Président, mais tout en affichant un réel flou sur les positions défendues et sur la notion même de changement, et un président qui s'inscrit effectivement dans la verticalité en assumant une vision du monde tranchée, un décalage apparaît.

Quel est l'ampleur de ce décalage ?

Erik Neveu : Le président a une vision de la politique qui revendique quelques choix nets : renforcer l'Union européenne, réduire une série de protections sociales qu'il tient pour facteur de rigidité, appuyer fiscalement les détenteurs de capitaux qu'il juge capables de recréer de l'emploi. La mise en œuvre de ces choix est tranchée en effet sur la réforme du code du travail, la fiscalité, plus molle quand pour éviter la mobilisation des routiers on leur préserve les accords de branche, plus imprécise sur l'éducation où l’habilité du ministre a adresser de signes rassurants aux parents ne fait pas encore une politique. Le gouvernement est il dans le flou ? Il y a matière en effet au sourire, ou au haut le cœur, quand on voit les formules assassines que certains de ses ministres d'aujourd'hui (Bruno Lemaire serait un autre cas) distillaient sur le Président en début d'année. Mais une des règles pratiques du jeu politique n'est elle pas de taper très fort sur ceux qui vous sont proches car c'est « votre » électorat qu'ils menacent ?

Au delà de ces inconséquences, même s'ils viennent du PS ou des Républicains, les ministres de l'actuel gouvernement étaient inscrits dans un espace politique où les convergences avec la politique mise aujourd'hui en œuvre l'emportent sur les divergences. Il faut aussi prendre en compte le fait que, quelque soient leurs possibles frustrations, les ralliés ont brûlés leur vaisseaux. Ils ne seraient pas accueillis à bras ouverts s'ils faisaient retour aux Républicains ou chez des socialistes d'autant moins attractifs qu'ils sont condamnée à une longue cure d'opposition. Les ralliés ne peuvent exister politiquement que dans le gouvernement, et la remarque vaut plus encore pour les ministres dont la seule identité politique est « En marche ». Le maillon faible pourrait être Nicolas Hulot dont on se demande combien de temps il sera capable de sublimer des capitulations (les perturbateurs endocriniens) ou des renoncements (le Glyphosphate, la remise à plat du traité CETA) en signes d'avancées de la cause écologique.

Si En Marche a pu être décisif lors de l'élection présidentielle, le décalage entre le président et le mouvement ne peut il pas devenir un handicap pour Emmanuel Macron ?

Peut-on dès maintenant parler de "décalage" ? Ce qui reste le plus marquant à ce jour tient davantage à une relative discipline du groupe parlementaire. Des fissures existent, comme a pu le montrer le 22 octobre dernier l'appel de 54 députes "En marche" pour une élimination rapide et complète de l’herbicide glyphosphate. Mais sur les textes stratégiques (habilitation des ordonnances, intégration de dispositions liées à l'Etat d'urgence dans le droit commun) la majorité n'a pas fait défaut. La force et la faiblesse d' "En marche" sont celles de toute force politique nouvelle : agglomérer sur une "marque" des engagements, des personnes, des votes aux motivations diverses.