Macron : avalanche de difficultés pourtant (relativement) évitables

Atlantico : Comment interpréter cette situation qui semble enfermer le président dans une tour d'ivoire au moment même ou une demande de "reconnexion" apparaît ?

Christophe Boutin : Les deux éléments du renforcement d’une « garde rapprochée » qui soit d’une fiabilité à toute épreuve et de la demande de reconnexion du pouvoir – président ou gouvernement - avec une certaine réalité semblent pouvoir être dissociés.

La « garde rapprochée » d’abord. L’élargissement qui a été la marque de fabrique du macronisme triomphant, sorte de trou noir attirant irrésistiblement dans son orbite les planètes voisines avant de les absorber purement et simplement, a sans doute atteint son maximum actuel. La seule possibilité qui resterait au Président serait de tenter l’absorption de tous ceux qui sont favorables au « projet européen » - entendons par là au renforcement d’une Union européenne fédérale - au travers par exemple de la constitution d’une liste commune qui attirerait aussi bien les PS – ou ce qu’il en reste à l’extérieur de LaREM – que les centristes encore présents à LR.

Mais qui dit liste commune dit aussi savante répartition des places, et au vu de ce que les sondages annoncent pour des listes isolées de centre-droit ou du PS, on peut se demander si une telle démarche serait vraiment utile, et ce d’autant plus que la lutte contre la montée populiste fédèrera de toute manière ces diverses entités.

Une fois donc stabilisée sur l’échiquier politique, une fois passé aussi l’élan initial de 2017, et une fois terminée l’année blanche, électoralement parlant, de 2018, reste maintenant pour le Président et son parti à se mettre en ordre de bataille pour les prochaines échéances, élections européennes de 2019 et élections locales de 2020, des élections auxquelles LaREM n’a, et pour cause, jamais participé. On comprend la nécessité d’y arriver non seulement « en marche » mais aussi et surtout « en ordre ».

Or des mouvements se font jour : au sein du parti, certains élus LaREM estiment que le glissement à droite de la politique menée serait trop important ; au sein du gouvernement, certains membres ont des états d’âme et le quittent (Hulot), ou pensent fortement à retrouver un jour prochain le charme d’une grosse mairie (Collomb). Frémissements seulement, mais l’on comprend la nécessité de placer des fidèles aux postes-clefs, et notamment, puisque sous la Cinquième la composition du gouvernement dépend du Chef de l’État, aux postes dont dépend le contrôle d’une majorité parlementaire appelée à voter les réformes en semaine et à en chanter les mérites dans les circonscriptions le week-end.

Revoir ainsi les fonctions n’est pas nouveau, ni propre à Emmanuel Macron, mais ce dernier court ainsi lui aussi un risque qu’ont bien connu ses prédécesseurs : négliger le fait que les parlementaires ont un contact direct avec le terrain, ce que ses conseillers n’ont pas, et ne pas tenir compte de leurs retours. Par le choix d’un entourage limité à quelques interlocuteurs fidèles se crée en fait peu à peu un phénomène de « cour » qui peut isoler le titulaire du pouvoir, celui-ci ne voyant plus que ce que l’on veut bien – ou ce que l’on ose encore – lui montrer. C’est le phénomène bien connu du « village Potemkine », quand règnent, pour reprendre la formule de Frédérique Dumas, qui vient de quitter laREM, les « technocrates hors-sol, voire cyniques »…