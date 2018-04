Macron au 13h de TF1 : ce que le Président pourrait dire à la cible visée s’il allait au bout de sa logique sur la solidarité entre générations

Atlantico : Dès lors, quelle serait l’approche économique qui permettrait de répondre aux angoisses de l’ensemble des Français du point de vue de la protection sociale ?

Michel Ruimy : Pour bien comprendre la situation actuelle de la France, il faut saisir deux choses : le système français de protection sociale et l’environnement économique.

Il y a essentiellement deux modèles de protection sociale. Le premier, le modèle « bismarckien » dit « assuranciel », peut être succinctement caractérisé par le fait que la protection, obligatoire, se fonde uniquement sur le travail et sur la capacité des individus à s’ouvrir des droits grâce à leur activité professionnelle. Elle repose sur une participation financière des salariés et des employeurs via les cotisations sociales, qui ne sont pas proportionnelles aux risques mais aux salaires (socialisation du risque).

Quant au second, le modèle « beveridgien », il couvre l’ensemble de la population, de tous les risques (universalité de la protection sociale). Les prestations uniformes se basent sur les besoins des individus et non sur leurs pertes de revenus en cas de survenue d’un risque et c’est à l’Etat que revient la gestion de l’ensemble de la protection sociale, par un financement basé sur l’impôt. Ce dernier système ne repose pas sur l’emploi mais sur l’appartenance citoyenne à la collectivité nationale.

Ensuite, l’État-providence, apparu en France après 1945 s’est, dans un premier temps, essentiellement appuyé sur une logique « assurancielle » peu à peu complétée par une logique plus « universaliste ». Ainsi, la Sécurité sociale française se distingue par un système mixte empruntant des éléments aux modèles bismarckien et beveridgien.

Par ailleurs, cela fait plus de 40 ans que les dirigeants français sont aux abois. Le modèle social français s’est grandement fissuré du fait de la dégradation des conditions économiques (faible croissance, chômage persistant, vieillissement de la population…). Parfois, certains se mettent à invoquer des modèles étrangers. L’échec était expliqué par le fait que les Français n’étaient pas assez allemands ou pas assez anglo-saxons ou pas assez scandinaves. Or, il faut bien garder en tête que l’Europe de la protection sociale est aujourd’hui confrontée à un défi structurel majeur, celui de son extrême hétérogénéité. En matière de financement, les écarts sont considérables. Par exemple, l’Irlande affecte à la protection sociale 17% de son PIB et la Suède lui consacre 33% du sien. Cette situation conduit, en vertu du principe de libre circulation des capitaux, à des mouvements de délocalisations d’activité à l’intérieur de l’Union vers les pays « à moins disant social », mettant en œuvre une sorte de dumping social pour attirer certaines activités industrielles ou de services. Ces stratégies fragilisent les systèmes de protection sociale des pays les plus avancés sur le plan social et y produisent un accroissement des inégalités au détriment des travailleurs les moins qualifiés.