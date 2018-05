Macron 2018, De Gaulle 1959 : le match de la transformation de la France un an après leur arrivée au pouvoir

Atlantico : Le rythme des réformes conduit par Emmanuel Macron depuis le début du quinquennat a pu conduire à une comparaison avec la France de Charles de Gaulle de 1958. Après une année d'exercice, de 1958 à 1959, et de 2017 à 2018, comment comparer l'ampleur des deux actions présidentielles, et ce, tout en écartant d'évidence les différences de contexte ?

Maxime Tandonnet : Il me semble que la comparaison n’a pas beaucoup de sens. Tous les nouveaux présidents une fois en place jurent qu’ils veulent transformer la France. L’arrivée de Charles de Gaulle au pouvoir en juin 1958 correspond à un tournant historique pour le pays, un changement d’époque : une nouvelle Constitution fondée sur le parlementarisme rationalisé, la décolonisation, le passage au nouveau franc, la sortie de la guerre d’Algérie, l’ouverture de l’économie française à la concurrence internationale et sa modernisation.

La France se dote de l’arme nucléaire. A cela s’ajoutent les ordonnances qui modifient en profondeurs les institutions : éducation nationale, justice, armée, début de la régionalisation. Il n’y a absolument rien de tel aujourd’hui. La France du quinquennat Macron est exactement la même, dans les profondeurs, que celle de M. Hollande. Ne comparons pas ce qui est incomparable.

Philippe Crevel : 60 ans séparent 2018 de 1958, mais évidemment les deux périodes ne sont pas comparables. En 1958, la France devait faire face à la crise algérienne. Au-delà des trois départements d’Algérie, ce sont toutes l’avenir des colonies d’Afrique qui est en jeu. Il faudra quatre ans pour tirer un trait sur plusieurs siècles d’histoire.

Le 13 mai 1958 marque l’ouverture d’une crise institutionnelle qui aboutira au retour du Général de Gaulle et à l’instauration de la Ve République. Le 7 mai 2018, Emmanuel Macron est élu, après une campagne insolite, Président de la République, le 8e de la Ve. Les premiers mois du Général de Gaulle sont avant tout consacrés au changement de constitution et à la crise algérienne. La nouvelle constitution entrera en vigueur le 4 octobre, 4 mois après la nomination comme Président de Conseil du Général de Gaulle. Emmanuel Macron n’a pas dû faire face à une crise intérieure majeure. Les seuls foyers indépendantistes concernent la Nouvelle Calédonie et la Corse. Emmanuel Macron s’est engagé non pas à instituer la 6e République comme le réclament Jean-Luc Mélenchon ou Benoit Hamon. Il a simplement la volonté de réaliser un nouveau toilettage. Face à l’opposition des sénateurs, il a avancé l’idée comme le Général de Gaulle de procéder à la révision de la Constitution en recourant à l’article 11. Néanmoins, le rythme de discussion de cette révision est plus proche du train de sénateur que de celui d’un Bonaparte ou d’un De Gaulle. Le nouveau Président n’a pas osé tirer les conclusions du quinquennat en passant au régime présidentiel, en supprimant le poste de Premier Ministre tout en renforçant le législatif. De même, en jacobin, il récuse toute idée de fédéralisme.