Macédoine : un référendum qui risque de changer plus que le nom du pays

Atlantico : Les Macédoniens sont appelés aux urnes ce dimanche 30 septembre pour se prononcer sur le nom de leur pays, qui pourrait passer de République de Macédoine à République de Macédoine du Nord. Quels sont les enjeux d'un tel scrutin ? Florent Parmentier : Le scrutin du 30 septembre a plusieurs significations, suivant que l'on se penche sur la question qui est posée ou le type de réponses qui est attendu.

L'adage selon lequel on ne répond pas à la question posée à l'occasion d'un référendum reste vrai ici. Et il est également vrai que le référendum est un baromètre politique, pour la politique macédonienne comme pour la politique des différentes puissances qui suivent ce scrutin.

L'enjeu principal est clair : les Macédoniens doivent se prononcer sur le changement de nom de leur pays, qui pourrait passer, selon le résultat du référendum, d' "Ancienne République Yougoslave de Macédoine" (sous l'acronyme anglais souvent utilisé dans les instances internationales, FYROM) à "République de Macédoine du Nord".

L'enjeu est bien entendu celui du changement de nom, mais cela aura de nombreuses conséquences, pour le pays comme pour la région ; pour ce pays, cela pourrait ouvrir la perspective d'une intégration dans les structures euro-atlantiques, comme l'OTAN et l'Union européenne. Pour le région, le message est autre : c'est essentiellement un message d'optimisme, montrant que les choix politiques courageux peuvent faire bouger des lignes. A l'heure où le multilatéralisme est décrié, où l'Union européenne est attaquée de toute part, à l'intérieur comme à l'extérieur de ses frontières, nous avons là une victoire possible de la coopération sur les nationalistes. C'est peut-être le fameux clivage entre progressistes et nationalistes-populistes, qui s'installent comme toile de fond des prochaines élections européennes, qui connaît une sorte de répétition générale.

Attention toutefois : n'ayons garde d'oublier que la victoire du "oui" devrait être validée par une majorité des deux tiers, tandis que le statut de ce référendum n'est que consultatif.

Quelles sont les racines historiques qui pourraient justifier un tel choix par la population ?

Les racines historiques du débat méritent d'être rappelées : la Macédoine renvoie dans l'imaginaire européen à Alexandre le Grand (-353 à -323), c'est-à-dire à un roi grec. Le nom de Macédoine est d'ailleurs le nom d'une région grecque, qui englobe notamment Thessalonique. A quoi correspond la Macédoine moderne ? La population n'est pas d'origine hellénique, mais slave ; c'est la logique même de son rattachement, en 1918, au "Royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes", qui deviendra par la suite le pays des "Slaves du Sud" (par opposition à ceux du centre de l'Europe et aux Slaves orientaux), soit la Yougoslavie (nouveau nom donné au pays en 1929). Qu'en est-il de la Macédoine ? Population orthodoxe, elle a été plus difficilement absorbée par l'identité Serbe au sein du Royaume ; lorsque Tito prend la tête de la Yougoslavie après la Seconde Guerre mondiale, il souhaite, pour le dire simplement, une Yougoslavie forte au niveau internationale, mais dans laquelle la Serbie ne soit pas hégémonique. La création de la République socialiste de Macédoine tient donc à cette idée de lutte contre ce qu'il perçoit comme un risque d'hégémonie serbe, en n'hésitant pas à appuyer le développement d'une identité macédonienne autonome. En 1991, les résultats du référendum sur l'indépendance sont sans appel : près de 95% des Macédoniens souhaitent voir leur pays devenir indépendant.