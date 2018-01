Lydia Guirous : "Si « être progressiste », c’est tout accepter dès lors que cela se présente avec le visage de la modernité, nous le refusons"

Atlantico : Le conseil national de LR, premier de Laurent Wauquiez en tant que président du parti se tenait ce samedi 27 janvier à Paris. Lors de son discours, votre président à particulièrement insisté sur la "fierté d'être de droite" comme pilier du renouveau du parti, après une année 2017 qui a du laisser des cicatrices. La défaite à la présidentielle et les crises de la refondation sont-elles enfin terminées ?

Lydia Guirous : Laurent Wauquiez a été élu par 74% des militants, il possède une légitimité forte. Il a fait campagne sans jamais s’économiser, en allant sur tous les territoires et pas seulement sur les plateaux de télévision. Son élection fait naitre une grande espérance à droite. Il est solide et s’est entouré d’une équipe jeune et déterminée à démasquer la politique du Président de l’enfumage et de l’hyper communication. Nous reconstruisons à l’écoute et avec la préoccupation de défendre la France des territoires, des oubliés de la mondialisation, des chefs d’entreprises et artisans, de la classe moyenne qui est matraquée et méprisée par le gouvernement.

Quelles sont pour vous les avancées significatives que cette journée a permis d'opérer dans cette refonte du parti ?

Au niveau de l’organisation, nous avons fait valider par un vote l’équipe, le Bureau politique et la CNI. C’est une équipe renouvelée, paritaire, avec une moyenne d’âge de 40 ans. Le plus jeune a 31 ans et moi 33ans, la jeunesse tient donc une bonne place dans cette équipe dirigeante. La matinée a été consacrée aux échanges avec les conseillers nationaux, qui nous ont fait part de suggestions quant à l’organisation ou sur des sujets de fond. Un besoin d’une droite claire, courageuse et solide s’est exprimé et nous allons l’incarner ! Nous ne serons pas une droite filet d’eau tiède qui s’excuse d’être de droite.

Laurent Wauquiez a expliqué que quand Valérie Pécresse - venue s'exprimer avant lui pour signifier la création de "Libres !", son groupe politique interne à LR - parlait de l'existence de "droites", elle entendait encore l'existence d'une "seule droite, une seule famille". Comment expliquez-vous ce paradoxe, entre volonté affichée d'unité et les huées qui ont accompagnées le discours de Valérie Pécresse ?

Nous sommes unis par des convictions fortes et une volonté indestructible d’alternance. Nous croyons en la Nation, en la transmission, en la famille, en la laïcité et à une gestion rigoureuse des dépenses publiques. Nous croyons au mérite, au travail, à l’effort et à l’autorité. Laurent Wauquiez a tendu la main à Valérie Pécresse et prouve sa volonté de rassemblement en lui offrant la possibilité de faire vivre son mouvement au sein de LR, comme le fait CPNT ou Droite Lib de Virginie Calmels. Notre énergie et nos idées doivent servir notre famille politique, jamais la desservir. Quant aux militants, Laurent Wauquiez a été très élégant en demandant la fin des huées. Nos militants ont vécu une année 2017 difficile, l’élection de Laurent Wauquiez a suscité beaucoup d’espoir, nous ne pouvons pas laisser de vieilles habitudes politiques, de vieilles mises en scène, décevoir nos militants. Nous avons un devoir d’unité.