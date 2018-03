LVMH, L‘Oréal, Chanel... : les entreprises préférées des Français offrent une « raison d’être » à leur salariés bien au delà de leur rémunération

L’attractivité d’une entreprise, c’est son secteur, son management, sa stratégie, mais c’est aussi sa culture son histoire, son rôle social, son action environnementale, voire sa « raison d’être », autant de critères implicites qui font qu’une entreprise est plus attractive qu’une autre pour un salarié, un client et même un actionnaire.

L’enquête est publiée par LinkedIn et énumère les 15 entreprises les plus plébiscitées par les utilisateurs de ce réseau social. Parmi les critères retenus pour ce LinkedIn Top Compagnies 2018 : l’attractivité des offres d'emploi, l’engagement des membres ou la fidélisation des salariés.

Evidemment, ce sont les grandes entreprises qui tirent leur épingle du jeu, mais il y a quand même quelques surprises.

Et ce qui est intéressant, c’est que ces critères, qui déterminent le choix des salariés ou des actionnaires sont aussi ceux qui participent à la RSE, la responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise. En bref, "sa raison d’être" que le rapport Notat/Senard a mis en exergue et voudrait voir inscrit dans le statut de l’entreprise si les actionnaires le décident.

Toutes les entreprises qui apparaissent dans ce classement des entreprises françaises les plus attractives répondent à peu près aux mêmes critères :

Une performance économique et financière supérieure à la moyenne de leur secteur et surtout une régularité sur le moyen terme ;

Des choix d’investissments pris en fonction du long terme plus souvent que du court terme ;

En matière de politique sociale, ces entreprises ont plutôt des performances et des systèmes d’accompagnement social bien supérieur à la moyenne en matière de conditions de travail, d’intéressement, d’avantages annexes, d’assurances et de retraite bien souvent d’ailleurs avec un comité d’entreprise très riche capable d’apporter de services complémentaires pour la famille du salarié (vacances, voyage, scolarité, centrale d’achat …)

En matière d’emploi, des plans de carrière, des plans de formations et une protection de l’emploi local ou hexagonal ...

Au niveau de l’environnement, la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre est très souvent en avance sur les recommandations internationales de la COP 21.

La plupart des réalisations et des objectifs sont évalués et mesurés chaque année. Ils font l’objet d’un compte rendu dans le rapport annuel d’activité. Ils sont, pour la plupart, le résultat d’une pression des consommateurs, des salariés et de leurs syndicats et enfin des actionnaires.

Ce qui est intéressant, c’est que les entreprises éligibles au classement ont des actionnariats qui s’inscrivent dans deux configurations possibles.

Ou bien, ils ont un noyau dur d’actionnaires, familiaux ou pas comme LVMH, L’Oréal ou Chanel.