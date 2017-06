LVMH, le luxe vaut 100 Milliards et pourrait valoir plus

LVMH gagne des parts de marchés chaque année et même sans prendre en compte la partie « Vins et spiritueux », est le leader mondial incontestable du secteur avec une part de marché de 13% à l’échelle du globe… soit un doublement en moins de 12 ans.

Contrairement à ce que l’on pouvait penser il y a quelques temps, les jeunes sont comme leurs ainés : ils adorent les marques prestigieuses dont l’image est très forte en particulier dans la maroquinerie et la mode. LVMH a, par ailleurs, largement su éviter la crise du secteur de l’horlogerie de luxe dans laquelle ses concurrents mondiaux sont englués depuis des années. Sa politique de croissance organique et externe a été particulièrement mieux menée que celle, là aussi, de ses concurrents qui ont parfois associé des marques trop disparates en les surpayant.

LVMH a évité cet écueil, des acquisitions récentes comme Laura Piana ou Bulgari ont été très rapidement profitables.

Le marché du luxe à l’échelle mondiale devrait également connaître une évolution moins heurtée que dans la période 2010-2014, époque où même le leader avait souffert. L’économie mondiale va mieux et les pays émergents asiatiques, qui étaient largement responsables du ralentissement, vont bien mieux aujourd’hui.

LVMH s’appuie, au fil de ses acquisitions, sur un portefeuille de marques très diversifié unique par rapport à celui de ses concurrents. Cette diversification lui permet d’être moins sensible que ses concurrents aux cycles économiques… Le rattachement récent de Christian Dior sous pavillon LVMH va contribuer à renforcer la rentabilité de l’ensemble. Tout ceci rend LVMH plus solide et comme elle garde sa souplesse et sa réactivité, elle est en mesure de saisir très rapidement toutes les opportunités apparaissant parfois pour acheter une belle marque du secteur et enrichir encore son portefeuille. Le secteur des « montres » pourrait intéresser LVMH si la situation un peu morose de ce segment venait à perdurer et transformait quelques entreprises en belles proies…

A 227-228€ LVMH navigue à proximité de ses plus hauts et semble, malgré son potentiel, bien valorisée. C’est typiquement le style de valeur qui figure dans nos portefeuilles en gestion sous mandat : une bonne visibilité, une marque forte, un réel savoir-faire, une rentabilité supérieure à celle de ses concurrents… Nous conservons précieusement et n’hésiterons pas à nous renforcer en cas de faiblesse du titre.