Un Luxembourgeois chez Karl Marx : Jean-Claude Juncker a-t-il sa place au bicentenaire de Marx ?

Mon cher ami,

Au départ, j’ai été pris d’un fou-rire lorsque j’ai appris que Jean-Claude Juncker se rendrait à Trèves, samedi prochain 5 mai, pour prononcer un discours à l’occasion du deux-centième anniversaire de la naissance de Karl Marx. J’ai d’abord cru à un canular, une mauvaise plaisanterie du type « Un Luxembourgeois fait son coming out luxemburgiste ». Mais au-delà du caractère grotesque de ce déplacement - et de l’événement-prétexte, le dévoilement d’une statue du philosophe barbu de 5m de haut - je trouve cet épisode extrêmement révélateur de l’actuelle crise de la conscience européenne. Il vaudra mieux rendre ce déplacement à son insignifiance, le faire sombrer rapidement dans l’oubli. Je me suis imaginé quelques instants écrivant une lettre ouverte au président de la Commission Européenne le priant instamment de payer sur ses propres deniers un déplacement qui n’a aucun intérêt pour le contribuable européen.

Mais je garde pour vous les principaux éléments de la philippique que j’avais des velléités d’acheminer numériquement à tous les députés européens.

Je croyais me souvenir que la construction européenne s’était forgée dans le rejet du marxisme, après 1945. L’action de Schuman, Adenauer, De Gasperi, Monnet était très clairement imprégnée de catholicisme social ou de social-démocratie. Elle avait pour principe le double rejet du totalitarisme nazi et soviétique. Que signifie donc, pour un président de la Commission Européenne, se rendre à Trèves, sur le lieu de naissance de Karl Marx? S’agit-il, pour un homme qui a dirigé le gouvernement d’un paradis fiscal placé en plein coeur de la zone euro de se faire pardonner d’avoir été - d’être toujours - un serviteur du Capital? Ou bien l’éloge qu’il s’apprête à prononcer du concepteur du communisme vient-il de la dérive indéniable de la construction bruxelloise, depuis que la Communauté Economique s’est transformée en Union Européenne?

Une Union Européenne de plus en plus « soviétique »

On sait que, régulièrement, depuis le début des années 1990, les gouvernements européens et leur bras armé, la Commission, ont refusé d’entendre le résultat des référendums et, fréquemment, obligé les peuples à revoter ou bien ignoré le résultat. Quand ils n’avaient pas accepté une avancée vers le fédéralisme européen. Brecht était un horrible personnage mais on lui pardonnera beaucoup pour sa célèbre formule: j’apprends que le gouvernement estime que le peuple a trahi la confiance du régime et devra travailler dure pour regagner la confiance des autorités. Dans ce cas, ne serait-il pas plus simple pour le gouvernement de dissoudre le peuple et d’en élire un autre? »

L’Union Européenne ne ressemble-t-elle pas de plus en plus à feu l’Union Soviétique:

- en son coeur, la zone euro repose sur la tentative vaine de réguler l’économie européenne avec un taux d’intérêt unique. C’est aussi peu adapté à la révolution de l’industrie 4.0 que le planisme soviétique l’était à la deuxième révolution industrielle.