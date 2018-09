Lutter contre les incivilités en les pénalisant est non seulement juridiquement complexe mais surtout pratiquement inefficace

Vous ne devinerez jamais. On va vous y aider.

900 000 Français sont touchés par Alzheimer ou une maladie apparentée, et 9 millions de personnes ont déjà craint que leurs pertes de mémoire soient liées à Alzheimer.

Boisson préféré des Français, le café divise. Sources d'études contradictoires et de controverses concernant son impact sur la santé, il est autant loué que décrié mais reste le carburant quotidien de la plupart des Français. Combien de cafés peut-on boire par jour ?

Dans un arrêt du 12 septembre, la cour de cassation a estimé que les injures d’une salariée proférée dans un groupe privé et fermé sur Facebook n’avaient pas de caractère public. Par conséquent, elles avaient un caractère privé et ne permettait pas le licenciement.

Sur le thème de l'amour complexe entre une mère et sa fille, voilà une pièce tendre, violente, émouvante et drôle. L'une des grandes réussites de la rentrée.

Repris à l’envi, les mots incivilité(s) et incivisme sont devenus le signe d’un profond malaise de nos sociétés démocratiques contemporaines, le symptôme de notre incapacité à vivre ensemble en République française. Extrait de Refaire communauté pour en finir avec l'incivisme de David Lisnard et Jean-Michel Arnaud, publié aux éditions Hermann.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

La Mayenne, ce département qui regorge d'emplois et peine à trouver de la main d'oeuvre

Deuil national et arrestations après le naufrage meurtrier d'un ferry

Jean-Michel Arnaud est vice-président de Publicis Consultants et directeur des publications de l’Abécédaire des Institutions. Cofondateur du quotidien gratuit, il est aussi vice-président de Metro International Newspapers et a présidé le groupe Domaines Publics. Conseiller du Commerce Extérieur de la France, il enseigne l’intelligence économique à l’université Paris-Descartes.

Extrait de Refaire communauté , de David Lisnard et Jean-Michel Arnaud.

