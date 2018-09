Lutte contre la pauvreté : quand les entreprises se mobilisent, ça peut marcher

Les clignotants sont au rouge. Alors que le niveau de pauvreté avait baissé de manière continue au lendemain de la seconde guerre mondiale et ce jusqu’au début des années 2000, la tendance s'est inversée. Le nombre de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté en France a augmenté de près d’un million au cours des 10 dernières années (2005-2015). C’est un renversement historique.

Quelques chiffres pour rappeler le caractère insoutenable de cette situation : selon l’INSEE, la France compte 8,9 millions de pauvres et 26% des ménages dont la personne de référence a moins de trente ans sont pauvres.

3,8 millions de personnes sont sans toit ou vivent dans des conditions indignes. 21% des moins de 25 ans sont au chômage. Les bidonvilles sont réapparus dans notre pays et 36% des occupants de ces habitats de fortune sont des mineurs.

Partout en France les acteurs du social innovent et inventent de nouvelles approches pour répondre à l’ampleur des défis. Mais faute de moyens, leurs actions restent d’une portée limitée. Toute une nouvelle génération pleine d’énergie et de désir d’entreprendre souhaite contribuer plus activement au bien-être social et à la réduction des inégalités. Le moment est venu de créer les conditions d’un changement et de réinventer notre modèle social.

Pour un nouvel engagement des entreprises

Le Président de la République doit proposer en septembre un plan de lutte contre la pauvreté. La France a l’occasion de montrer l’exemple d’une économie plus responsable et de proposer un nouveau dispositif de mobilisation des entreprises contre la pauvreté : la Dotation d’Action Territoriale.

Cette Dotation d’Action Territoriale prendrait la forme d’une allocation volontaire pouvant aller jusqu’à 2% du résultat net de l’entreprise, affectée à des programmes de lutte contre la pauvreté et contre l’exclusion des jeunes, sur le territoire même de l’entreprise.

2%, parce qu’une telle proportion permettrait de financer des actions concrètes dans l’environnement de l’entreprise, et donnerait tout son sens à l’impératif de responsabilité sociale.

Volontaire, car il n’y aurait pas d’obligation. Il sera simplement demandé à l’entreprise de communiquer chaque année sur les dépenses qu’elle a réalisées dans le cadre de cette Dotation et les résultats visés localement. Si elle choisit de ne pas verser cette Dotation, elle devra simplement l’indiquer.

Les entreprises les plus fragiles et les plus petites ne seront pas tenues de s’engager dans le dispositif.