Lundi, c'est ennuis... Au lendemain de la victoire Emmanuel Macron s'attaque au casse-tête du choix des hommes (et des femmes) du président

Pour Emmanuel Macron, les ennuis ont commencé hier soir. Il n’a pas une minute à perdre. Avant la prise de pouvoir, la semaine prochaine, il doit choisir les personnes avec lesquelles il va travailler, il doit définir les conditions propres à l’émergence d’une majorité politique à l’Assemblée et enfin constituer le gouvernement.

La vie d’un quinquennat n’a certes rien d’un long fleuve tranquille mais elle se joue très souvent les premiers jours du mandat.

Emmanuel Macron a été très prudent. Il n’a pas fait de promesses irréalisables comme son prédécesseur ou même comme Donald Trump aux Etats-Unis. N’ayant pas suscité de vains espoirs, il ne provoquera pas de frustrations. Il a même évité le coup du Fouquet’s. La Rotonde au soir du premier tour a servi de leçon.

Pour démarrer le mandat, son personnage, sa jeunesse, son expertise, son approche de l’évolution du monde, sa modernité sont, qu’on le veuille ou non, porteurs d’une ambition qui vont lui valoir cette semaine la manchette de la plupart des journaux internationaux et l’ouverture des journaux télévisés.

Le monde entier va voir dans cet évènement le marqueur d’un changement capable de ramener la France dans le peloton de tête des nations les plus influentes de la planète.

Macron n’a pas fait de promesses, mais comme un acteur, c’est lui qui porte le film des cinq prochaines années. Il porte le film mais avec une base électorale très étroite. Ses électeurs du premier tour, ceux qui l’ont choisi représentent moins de 20% du corps électoral. Au-delà, ceux qui lui ont assuré la majorité sont arrivés plus par défaut que par passion. C’est évidemment sa faiblesse. Une faiblesse qui lui interdit toute maladresse, qui le condamne à l’habileté extrême.

Alors, avant de se mettre au travail, avant même de s’installer, il a trois urgences à traiter. Et il a peu de temps. Une semaine.

La première urgence est de choisir les hommes avec lesquels il va travailler. C’est à dire composer le cabinet qui va l’entourer à l’Elysée. Et le Secrétariat général, c’est très important car c’est le cœur du pouvoir, le cœur du réacteur. C’est d’ailleurs là que Macron s’est fait connaître il y a quatre ans. Or, on sait peu de choses sur ceux avec lesquels il décidera finalement de travailler. Qui sont les fidèles, d’où viennent-ils et quels sont les liens qu‘il a avec eux ? En gros, il va puiser dans le groupe de ceux qui ont construit le mouvement « En Marche ! » dès le départ.

La jeune garde de technocrates :

Ce sont pour la plupart d’anciens camarades de l‘ENA, de la même promotion que lui et qui étaient à Bercy au cabinet lorsqu‘il était ministre de l’économie notamment, et qui étaient un peu comme les grognards de Napoléon auprès de lui au début de cette grande marche. Alors, ils sont pour la plupart très jeunes.