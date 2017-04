Lui, un papy gâteau ? Quand Jean-Luc Mélenchon voulait ma peau et celle des journalistes qu’il n’aimait pas

Ce jour-là, je suis tombé de ma chaise. C’était un dimanche, le 12 octobre 2008 sur le plateau de ma consœur Anne-Sophie Lapix, sur Canal Plus. Le sénateur socialiste Jean-Luc Mélenchon, qui était l'invité de l'émission politique du dimanche midi, Dimanche +, s’est alors fâché contre les journalistes sans que personne ne lui ait demandé quoi que ce soit.

Interrogé sur la crise financière et ses conséquences, il m’intéressait d’avoir son analyse parce que je venais de signer avec Olivier Pastré le tout premier livre dans lequel on avait essayé d’expliquer les causes et surtout les conséquences de cette crise épouvantable, qui venait d’éclater aux Etats-Unis et dont nous étions convaincus qu’elle aurait des répercussions mondiales. Nous étions peu à faire cette analyse à l’époque. Peu de personnalités politiques françaises croyaient à la gravite du séisme.

Donc Jean-Luc Mélenchon était a priori intéressant. Sa réponse l'a été en effet à un point qu‘on était loin d’imaginer.

Il a affirmé : « Il faut virer le personnel médiatique et économique qui nous a conduit dans le mur !" donc c’était de la faute des journalistes. Les subprimes, Lehmann Brothers et même Madoff.

Interrogé par Anne Sophie Lapix, quand même surprise par l'expression "de personnel médiatique", Mélenchon précise alors : "Je vais vous donner un nom ! Il faut virer quelqu'un comme Jean-Marc Sylvestre, chroniqueur économique sur TF1 qui depuis des années ne fait pas de l'information sur TF1, mais de la propagande ! Voilà les gens qu'il faut virer. »

C’était parfait ! C’était de la faute de TF1 et de son responsable de l’information économique. Quel honneur mais quelle horreur !

La vidéo :

Jean-Luc Mélenchon passait déjà pour être un bon client pour les médias. Mais ce jour là, le sénateur de l'Essonne s’est surpassé. Il n'a pas failli à sa réputation sur le plateau de Dimanche + en se payant ma tête « Ne faites pas confiance à ceux qui vous ont cassé les bras et les jambes pour venir vous soigner. Cela veut dire qu'il y a tout un personnel médiatique, politique, économique qu'il faut pousser vers la sortie. Vous voulez un nom ? Votre collègue Jean-Marc Sylvestre qui nous fait du catéchisme libéral depuis bientôt dix ans sur TF1, matin, midi et soir en expliquant qu'il faut acheter des actions (?) Il n'analyse rien du tout, il fait de la propagande. Voilà les gens qu'il faut virer !"

Les désaccords de fonds entre le signataire de la motion de l'aile gauche du PS et ma modeste personne dont la seule ambition professionnelle était de faire la pédagogie du libéralisme, donc de la liberté, était une évidence.

De là à attribuer une partie de la crise actuelle au chroniqueur de LCI et TF1, ou même à celui de France inter qui débattait de façon respectueuse avec Bernard Maris, il y a un pas que Jean-Luc Mélenchon a osé franchir ce jour-là.