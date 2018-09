Ludovine de la Rochère : "Il y a quand même 61% des Français qui pensent que la PMA sans père pourrait justifier de très grandes manifestations"

Atlantico : Ce week-end se tient l'université de la manif pour tous à Etiolles dans l'Essonne. Combien de militants pensez-vous accueillir ? Pour combien de soutiens toujours actifs de votre mouvement ?

Ludovine de la Rochère : Je ne suis pas au courant de l'évolution dans la journée, mais nous avions 440 personnes inscrites ce matin pour une participation à ce week-end. Ce qui représenterait à peu près 20% d'augmentation par rapport à notre université d'été précédente. Après, la Manif pour Tous n'est pas un mouvement qui appelle, comme un parti politique, à une adhésion. Une université concerne principalement les cadres et les militants engagés seulement, de façon assez classique. Cela n'a rien à voir avec un événement de type manifestation.

Si on veut savoir combien de soutiens ou sympathisants, il faut se reporter à nos précédentes manifestations ou pétitions.

On a beaucoup parlé de mouvements citoyens comme Podemos ou encore de Nuit Debout mais le vrai mouvement citoyen en France si on raisonne en nombre de gens mobilisés, c’était La Manif pour Tous. Comment expliquez-vous La Manif pour Tous n’ait pas réussi à se transformer en mouvement qui parvienne à peser sur l’échiquier politique français ?

Nous n'avons pas nous essayé de peser sur l'échiquier politique français parce que notre candidat est d'une certaine façon l'enfant, et c'est pour la famille que nous faisons campagne. Notre ambition n'a jamais été de nous occuper de questions politiciennes. A notre sens, il s'agit d'enjeux très fondamentaux et non pas d'enjeux ponctuels liés à une élection.

Et la famille, ou les droits de l'enfant, la filiation ou la procréation ne sont pas des questions, de droite, de gauche ou du centre. Ce sont des questions qui nous concernent tous. Je crois par ailleurs que les politiques sont le reflet de la société. C'est le travail d'information, de sensibilisation, de mobilisation et autre, d'ordre culturel au sens large, que nous menons qu'il nous importe de conduire afin de permettre un renouvellement vrai et pas un renouvellement à la Macron quand il parle de son "nouveau monde", renouvellement de la pensée sur ces questions et de ce qui est exprimé par le politique, que ce soient les partis, les élus ou les candidats eux-mêmes.

Croyez-vous à la possibilité d’une révolution conservatrice en France alors que les enquêtes d’opinion montrent que le mariage pour tous est entré dans les mœurs et que sur les questions de bioéthique, les Français semblent disposés à avaliser des évolutions sociétales ? Un sondage de mai (Ipsos pour France Télévisions) affirme que 85% des Français seraient au moins "plutôt favorables" à la PMA. Et que seulement 10% s'y opposent...

Un certain nombre de sondage aborde la question d'emblée en déclarant : êtes-vous pour un nouveau droit ? Spontanément, tout le monde est pour un nouveau droit. La vraie question de fond n'est jamais posée. En revanche, on peut constater que les États généraux de la bioéthique, consultation officielle publique organisée par le CCNE auquel le Président Delfraissy a invité tous les Français, sur tous les écrans, à participer, ont été qualifié par ce dernier de "succès" et ont par ailleurs montré que ceux qui réclament un certain nombre de transgressions vis-à-vis des enfants et de la famille et de la médecine sont une ultra-minorité. Dans le sens inverse, environ 80% des participants demandaient qu'il n'y ait pas de déconnection entre la PMA et un diagnostic d'infertilité médicale.