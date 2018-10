Quand LREM part à l’assaut des ennemis de l’Europe en oubliant que ce sont ses alliés qui bloquent le projet d’Emmanuel Macron

Atlantico : Comment jugez de cette ligne de fracture que souhaite faire imprimer LREM alors même que le projet européen porté par Emmanuel Macron a été largement ralenti par d'autres forces politiques, et notamment l'Allemagne d'Angela Merkel ?

Bruno Alomar : Cette ligne de fracture sert à dramatiser le débat, pour réduire l’élection au Parlement européen à un choix binaire : plus d’Europe, ou le chaos. C’est une profonde erreur, à plusieurs égards.

D’abord, c’est largement une erreur factuelle.

C’est faire comme si l’Union européenne était d’un bloc et que la seule question en jeu, qui d’ailleurs n’est pas vraiment du ressort du Parlement européen, était d’augmenter ou de réduire les compétences juridiques de ce qui demeure une organisation internationale. C’est confondre une élection au Parlement européen avec la préparation d’une Conférence Intergouvernementale chargée de réfléchir à la refonte des Traités européens.

C’est également, quand il s’agit de l’exercice des compétences dont l’Union dispose déjà, une forme d’incohérence. D’un côté, tout le monde, même la Commission, reconnaît qu’il faut sortir d’une Union qui fait du zèle et règlemente tout jusqu’au moindre détail, et tout le monde glorifie le principe de subsidiarité, fait pour limiter l’action de l’Union. D’un autre côté, ce qui est parfaitement contradictoire, les mêmes crient « plus d’Europe ».

C’est, ensuite, nier la complexité de l’Union européenne. Dans certains domaines, comme la monnaie ou la concurrence, elle est très avancée. Dans d’autres, d’essence régalien, elle est inexistante. Dire « plus d’Europe ou rien », c’est éviter de considérer qu’il y a des domaines dans lesquels il faudrait peut-être accroitre les prérogatives de l’Union européenne (par exemple la zone euro si l’on pense qu’elle est fragile), et d’autres au contraire dans lesquels il faudrait que l’Union européenne s’abstienne. Beaucoup de pays souhaitent que l’Union européenne agisse plus dans le domaine économique, et moins dans le domaine régalien : c’est le cas de beaucoup des pays attachés à l’Otan dans le domaine de la défense. Sont-ils moins européens ? Tout est question d’interprétation.

C’est enfin, plus largement, le principal problème de l’Union européenne aujourd’hui : l’absence totale de réflexion sur ce qu’est vraiment l’Union, et sur ce qu’elle doit faire. Pour schématiser, pour les fédéralistes, dans la ligne desquels En Marche semble se placer, plus d’Europe est la solution à tous nos problèmes. Pour les souverainistes, moins d’Europe est la solution à tous nos problèmes. En fait, ils font la même erreur grossière : se dispenser de regarder l’Union telle qu’elle est. Et quand on la regarde, on s’aperçoit qu’elle est toute petite, et n’est ni le Père Noel, ni le Croque-mitaines. Elle n’a quasiment aucun pouvoir régalien. Elle a des prérogatives économiques réelles (monnaie, concurrence, normes, commerce), mais bien inférieures à celles des Etats membres.

Au total, la « pensée complexe » mérite mieux que cette caricature, qui, d’ailleurs, montre que la pensée européenne d’En Marche n’a absolument rien d’original par rapport à la vision portée par la France depuis 1974 (Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande) : plus d’Europe !

Christophe Boutin : Emmanuel Macron a compris que partir tôt dans la campagne des européennes allait avoir pour lui un certain nombre d’avantages.

Le premier est de tuer dans l’œuf toutes les tentatives de listes trop directement concurrentes. Partant le premier, il oblige ses rivaux immédiats, c’est-à-dire ceux qui pouvaient prospérer sur le même terreau, sur le même projet européen, à se positionner par rapport à lui, et ce alors qu’il aura déjà largement investi les médias. Et il est vrai que, tant du côté du PS à gauche que des centristes et d’une part des LR à droite, il va être difficile d’expliquer les différences qui justifieraient le soutien des électeurs à des listes qui finiront par paraître de simples « dissidences » au projet attrape-tout macronien

Lançant sa campagne très en amont, Emmanuel Macron ne bénéficiera certes pas de l’effet de surprise, et peut même craindre de lasser son public par un discours trop souvent martelé, ce qui pourrait conduire à ce que son élan initial ne s’enlise. Mais, « en même temps », bénéfice secondaire non négligeable, focaliser l’attention de ses concitoyens sur les élections européennes peut lui permettre d’éviter qu’elle ne se cristallise sur les ratés de sa politique, intérieure ou extérieure.

Par ailleurs, comme l’Union d’ailleurs, cela lui permet de surfer sur les pseudo-consultations et la trop fameuse « société civile ». Pour l’Union, c’est le site « Quelle est votre Europe.org », avec comme déclinaisons des « consultations citoyennes » organisés en France – et auxquelles les services de l’État ont été conviés à participer. De tout cela doivent remonter des doléances qui seront soumises au Conseil européen… Pour LaREM, Christophe Castaner et ses adjoints ont engagé des consultations dont les remontées ont vocation à irriguer les débats et le programme de LaREM. Dans les deux cas on peut se demander ce qui en sortira vraiment, mais ces contacts directs expliquent peut-être, partiellement au moins, le changement de cap du discours macronien sur l’Europe.

En effet Emmanuel Macron a choisi dès le début de dramatiser le débat des européennes avec une approche binaire très simple - sinon simpliste. D’un côté le Vrai, le Beau et le Bien, de l’autre le mensonge des « fake news », le laideur de la guerre et le mal de la haine. D’un côté l’Union européenne, de l’autre les États-nations. D’un côté les progressistes, de l’autre la « lèpre populiste ».

Or ses conseillers se rendent compte que ce discours achoppe sur les sentiments profonds des Français, et que l’européisme béat envers l’Union européenne n’est plus à l’ordre du jour. Ce qui nous vaut aujourd’hui le nouveau Macron, le réformateur non de l’Union européenne, un mot qui ne séduit plus, mais d’une « Europe de l’ambition et de l’avenir, des démocrates et des progressistes ». On relèvera ici l’ajout au camp du Bien des « démocrates », nécessairement favorables au projet de l’Union dans ce non-dit, les critiques qui porteraient sur lui relevant soit des « démocraties illibérales » soit des « démocratures », autant de termes qui stigmatisent ces États, le groupe de Višegrad aujourd’hui, l’Italie demain, dans lesquels les dirigeants respectent les vœux du peuple souverain qui les a élus.

« C’est un combat de civilisation, un combat historique, et je ne cèderai rien aux extrêmes » continue le Chef de l’État, toujours dans la dramatisation binaire, mais forcé de contourner cette fois la « lèpre populiste ». Car sur ce point aussi les choses changent. Le terme populiste, comme l’a démontré Chantal Delsol, avait vocation à stigmatiser ceux auxquels il s’applique, chez les politiques des démagogues qui ne sont que de piètres histrions, chez leurs électeurs quelques nervis et un peuple abruti, ces fameux « sans dents » de Hollande que les amuseurs patentés aiment tant à caricaturer sur les chaînes du service public. Or les récents sondages montrent un retournement, car loin de s’estimer stigmatisés, certains brandissent fièrement comme une bannière le terme de « populiste »… et l’opinion publique a les yeux de Chimène pour Salvini, Orban, et tous ces « résistants ». D’où le fabuleux rétropédalage de Jupiter, dénonçant maintenant le mondialisme et l’européisme et vantant les peuples et leurs identité.