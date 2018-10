LR : retour aux fondamentaux en économie... et aux mêmes contraintes macro

Atlantico : Derrière la rationalité de cette proposition, ce programme économique ne fait-il pas trop vite l’impasse sur la nécessité de soutenir la croissance - notamment au niveau macroéconomique- en période de réduction des dépenses ?

Michel Ruimy : La croissance avait permis à la France d’améliorer ses comptes et de faire passer son déficit budgétaire sous la barre des 3% du PIB, en l’occurrence à 2,6%. Malgré tout, la Cour des Comptes a constaté que l’effort en dépenses l’an passé a été nul. Pis encore, que le bilan de l’année s’est même traduit par un dérapage des dépenses ! Cette tendance se poursuit : + 20 milliards d’euros cette année et + 25 milliards d’euros l’année prochaine alors que le moindre dynamisme de l’économiedevrait obliger l’exécutif à accélérer la réduction des dépenses.Le gouvernement, comme beaucoup de ses prédécesseurs, se retrouve ainsi au pied du mur.

S’il veut respecter ses engagements européens, il n’aura d’autre choix que de tailler franchement dans les dépenses publiques.

Les propositions de Laurent Wauquiez participent au débat. Pour inverser la tendance sur les dépenses, il propose des efforts essentiellement portés par la fonction publique, les bénéficiaires de régimes spéciaux de retraite ou les résidents étrangers pour parvenir à économiser, par an, 20 à 30 milliards d’économies et ainsi rentrer dans un cercle vertueux : moins de fiscalité - moins de dette - plus de croissance. Ces mesures devraient représenter 4 points de PIB en 5 ans. Cet objectif rejoint, dans une certaine mesure, celui d’Emmanuel Macron. Le programme de stabilité 2018 - 2022 indique que la stratégie du gouvernement pour cette période est de maintenir l’effort de réduction du déficit public par le biais d’une maîtrise de la dépense publique. Lors de sa campagne présidentielle, il avait promis d’abaisser celle-ci de 60 milliards d’euros d’ici à 2022, ce qui correspondait à environ trois points de PIB.

Pour autant, les propositions faites par Laurent Wauquiez sont-elles crédibles et réalisables ? En fait, au travers de ces propositions, un constat est sous-entendu : on ne peut plus compter, dans un avenir proche, sur le fait que la France soit en capacité de créer de la croissance pour réduire le déficit budgétaire. Il faut bien comprendre ce qu’un déficit budgétaire signifie : la France vit au-dessus de ses moyens et ce, depuis pas mal de temps. Si les rentrées ne sont là, il faut alors, comme toute gestion de « bon père de famille », revenir sur certaines dépenses pour viser l’équilibre. En d’autres termes, comme les recettes fiscales sont aléatoires, il faut minimiser les dépenses. On reste dans une perspective comptable et financière, bien « terre à terre ».

Reste que maintenant il faut passer à l’acte ! L’histoire politique nous démontre que la posture de candidat est différente de celle de ministre et/ou de président. La réalité politique dicte malheureusement les choix.