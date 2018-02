LR : quel potentiel pour la ligne anti-Wauquiez de Valérie Pécresse ?

Atlantico : En dévoilant l'organigramme de son mouvement "Libres !", Valérie Pécresse semble rassembler autour d'elle plusieurs personnes considérés comme "modérées" à droite de l'échiquier politique, de Maël de Calan à Florence Portelli. Cependant, cette "modération" peut elle permettre la structuration d'une véritable ligne politique clairement définie ?

Christophe Boutin : Effectivement, voici Florence Portelli secrétaire général de « Libres ! » et Maël de Calan vice-président. Vous auriez pu ajouter pour faire bon poids Dominique Busserau, « conseiller spécial » de Valérie Pécresse. « Modérés », en effet, et presque tous issus de la ligne « juppéiste » des Républicains. Calan était ainsi membre de l’équipe élaborant le projet de Juppé pour la primaire de 2016, et travaillera maintenant avec Patrick Stefanini, comme lui très – et parfois pour Stefanini trop – proche d’Alain Juppé.

Bussereau soutint lui aussi Alain Juppé dans cette primaire et lâcha Fillon dans la campagne au moment du « Penelopegate ». Mais Bussereau et Calan font aussi partie des réseaux de Jean-Pierre Raffarin. Quant à Florence Portelli, plus proche de François Fillon que ses nouveaux associés, elle défendait lors de sa campagne pour la présidence de LR une ligne à la fois ferme et « humaniste ».

Après la présidentielle, Calan déclarait être « d’une droite modérée qui adhère à plusieurs propositions que porte Macron ». Il est vrai que lorsqu’il avait lancé en 2012 La Boîte à idées, il avait eu le soutien d’Édouard Philippe, de Bruno Le Maire ou de Thierry Solène, dont on sait le parcours… On comprend qu’il se soit opposé à l’exclusion des anciens LR devenus « Constructifs ». Dominique Bussereau a lui décidé en janvier de ne pas renouveler son adhésion aux Républicains, choqué par « les propos tenus par certains porte-paroles [qui] pourraient être ceux du FN ». Et de regretter le temps du « mouvement rassemblant les différentes sensibilités de la droite et du centre », pour stigmatiser la « branche conservatrice et droitière » proche de Sens commun. Pour autant, il ne rejoint pas des « Constructifs » dont seule Florence Portelli a demandé l’exclusion.

Vous l’aurez compris, il s’agit donc tout autant de permettre à une ligne existante de subsister que d’en structurer une nouvelle.

Quel risque y a-t-il à ne voir en un tel mouvement qu'une opposition à Laurent Wauquiez ? Une telle stratégie peut-elle produire des résultats ?

Pour comprendre cette « stratégie », il est important de rappeler comment on en est arrivé là. Valérie Pécresse n’a pas concouru à la présidence des Républicains. Elle l’a fait pour des motifs théoriques, puisque, selon elle, il fallait d’abord un accord sur une ligne politique avant de désigner le leader, et elle prônait pour cela la réconciliation des deux « lignes » qui s’étaient manifestées au second tour de la présidentielle, celle « qui avait choisi Macron » et celle qui avait fait un autre choix.