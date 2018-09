LR : pourquoi la stratégie Barnier tête de liste aux européennes devra être très finement jouée

Atlantico : Dans quelle mesure ce choix fait par Laurent Wauquiez pourrait s'avérer efficace dans la course pour les européennes, dans un contexte ou les électeurs du centre et du centre-droit retirent progressivement leur soutien à Emmanuel Macron ?

Christophe Boutin : Replaçons si vous le voulez bien les choses dans leur contexte. 1978 : Jimmy Carter organise la rencontre entre Sadate et Begin à Camp David ; Deng Xiaoping mate les émeutiers de la place Tian’anmen ; Aldo Moro est tué par les Brigades rouges ; Jean-Paul Ier, après un bref pontificat, laisse la place à Jean-Paul II ; Valéry Giscard d’Estaing lance le 1erREP sur Kolweizi tandis que Bob Denard fait un coup d’État aux Comores ; Claude François meurt… et Michel Barnier est élu député. Il le sera quinze ans, avant d’être sénateur, et dix-sept ans président du Conseil général de Savoie.

Il sera aussi tour à tour ministre de Balladur sous Mitterrand (Environnement), de Juppé sous Chirac (Affaires européennes), de Raffarin - son camarade de promotion en école de commerce - sous Chirac encore (Affaires étrangères), et de Fillon sous Sarkozy (Agriculture et pêche).

Mais depuis qu’il a rencontré l’Europe, il pense que sa véritable carrière est là. Il est nommé commissaire à la politique régionale sous Prodi (1999-2004) puis au marché intérieur et aux services sous Barroso, avant de devenir en 2016 le « négociateur en chef chargé de la préparation et de la conduite des négociations avec le Royaume-Uni », chargé donc de gérer les conséquences du Brexit pour l’Union.

Quand il était chef de la délégation française lors de la négociation du Traité d’Amsterdam, il voulait expliquer l’Europe aux citoyens. Ce n’est pas visiblement pas évident et, quand il sera quelques années plus tard délégué de la Commission au sein de cette « convention » présidée par VGE qui accouchera du traité dit « Constitution pour l’Europe », il verra en 2005 sa copie retoquée par le peuple français. C’est donc tout naturellement qu’il fera ensuite partie du groupe qui rédigera ce traité de Lisbonne qui reprend largement le texte écarté… mais ne sera cette fois pas soumis à l’avis du peuple. Trop confiant, il se présentera à la tête de la Commission européenne mais sera battu par un Juncker soutenu par Merkel, tout comme son parti lui préfèrera en 2015… Laurent Wauquiez pour les élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes.

Barnier tête de liste LR aux européennes de 2019 serait donc aujourd’hui adoubé par Wauquiez. Tout ça pour ça : la lutte avec Valérie Pécresse, les embrouilles avec Virginie Calmels, Raffarin parti bouder sous sa tente, Juppé maugréant à Bordeaux. Wauquiez choisit un centriste qui aura su durer sous des présidents et premiers ministres que tout opposait, un ultra-européiste, l’homme des traités renforçant les pouvoirs de l’Union contre les États - titres de gloire qui lui auront aussi valu d’être entartré par le directeur d’une revue royaliste - celui enfin du combat de la Commission contre l’État dont le peuple a choisi de quitter l’Union. Le signal a au moins le mérite d’être clair et rappelle le slogan d’une publicité bien connue, Laurent Wauquiez criant à l’électeur centriste et europhile parti en Macronie : « Reviens, j’ai les mêmes à la maison ! »…

Car s’il y a de quoi être surpris, on peut effectivement y voir une tactique. Alors que la Macronie est affaiblie, quand certains de ses membres se plaignent du superbe isolement de Jupiter et parlent de retourner à leurs collectivités, quand les alliés centristes, MoDEM, UDI, ou les LR en rupture de banc, ont des états d’âme en lisant les gazettes, on peut être tenté par un coup de dé de ce type.

Wauquiez peinait en fait à trouver sa place « d’européen critique », entre les eurosceptiques convaincus et souverainistes à tout crins, du RN à Dupont-Aignan, et l’européisme d’un Emmanuel Macron qui entend bien dramatiser les prochaines élections pour en faire le symbole de la lutte des « progressites », favorables à l’Union, contre la « lèpre populiste ». En choisissant Barnier, et dans l’hypothèse où le piège de certaines affaires comme l’attitude du Président continueraient à fragiliser LaREM, Wauquiez pourrait espérer voir revenir au bercail les europhiles convaincus qui représentent encore une partie des élus à LR et, surtout, la quasi-totalité des centristes. Cerise sur le gâteau, le « monde ancien » se retrouverait uni pour porter un coup à ces « premiers de cordée » qui l’ont battu en 2017 et le méprisent ouvertement depuis.