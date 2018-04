LR : pourquoi la panne dure

Atlantico : Le projet de loi sur l'immigration constitue une opportunité majeure pour Laurent Wauquiez et Les Républicains de s'affirmer en tant que parti d'opposition. Pourtant, il fait surtout apparaitre des divisons et un manque de positionnement clair, entre l'idée d'un référendum lancée par Laurent Wauquiez et le contre-projet de Valérie Pécresse. Comment expliquer ce manque de cohérence et de crédibilité ?

Christophe Boutin : Opportunité majeure peut-être, pari risqué certainement. Les choix de Laurent Wauquiez s’expliquent par un double problème. Le premier est de parvenir à se positionner entre LaREM et le RN, non seulement pour continuer d’exister sur un territoire politique qui semble à l’heure actuelle bien réduit, mais aussi pour se développer et devenir ainsi Le représentant de l’opposition. Mais comment affirmer une opposition « de droite », qui pourra ajouter aux électeurs LR les indispensables « déçus du FN », comme Nicolas Sarkozy sût puiser dans l’électorat du FN pour son élection ?

On voit la difficulté : si Laurent Wauquiez se positionne, comme il vient de le faire sur l’immigration, sur des thèmes « clivants » (l’idée d’un référendum), il sera accusé de faire le jeu du FN et aura une grande partie des médias contre lui. Mais s’il se refuse à évoquer ces thèmes il perd tout espoir de voir venir à lui d’anciens électeurs du FN… et sans doute même une partie de ses propres électeurs.

Car il y a un clivage net entre base et élus au sein de LR, un clivage qui n’est toujours pas résolu. Le chiraquisme, si tant est que l’on puisse qualifier d’un terme qui lui donne une cohérence une doctrine qui n’en eût aucune, disons plutôt la politique menée par Jacques Chirac et une partie importante de l’équipe dirigeante des divers partis qui se succédèrent sous sa direction, a été la trahison pure et simple d’un gaullisme auquel la base du parti continuait de croire. Mais, aussi surprenant que cela puisse paraître, habitude ou lassitude on ne sait, les électeurs gaullistes ont continué de voter pour les candidats d’un parti qui avait abdiqué la souveraineté de l’État et renié les composantes vitales de la Nation.

Pour autant, lorsqu’ils ont le choix, ces électeurs ne s’y trompent pas : c’est comme vous l’indiquez François Fillon qui sort « nominé » pour la présidentielle, et non un Alain Juppé enfant chéri des médias ; c’est Laurent Wauquiez, le vilain petit canard du Puy, qui prend ensuite en main le parti. Mais l’autre courant n’entend pas se laisser priver de sa rente de situation, et fait tout depuis son élection pour délégitimer Wauquiez. Valérie Pécresse a ainsi créé « Libres ! », qui se présente comme « un mouvement d'idées pour une droite ferme et humaniste refusant la ligne Buisson […] ni soumis à Emmanuel Macron ni poreux avec le FN », sous-entendant qu’elle se différencie ainsi de la ligne Wauquiez.