LR : les modérés allergiques à Wauquiez auraient-ils un programme concret si différent de celui de l'homme de la Droite qui s'assume ?

Atlantico: Ce mercredi 30 août, Laurent Wauquiez tenait son meeting de rentrée à Châteaurenard, avant de déclarer sa candidature à la présidence des LR, une annonce prévue pour le dimanche 3 septembre au mont Mézenc. Une candidature qui fait grincer des dents parmi les rangs républicains, au motif de "sensibilités" différentes. Ne peut-on pas estimer que ces divergences sont surjouées par les différents courants ? Un projet LR porté par des personnalités telles qu'Alain Juppé, Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand ne serait il pas proche, dans la réalité de son application, d'un projet LR porté par Laurent Wauquiez ?

Edouard Husson : Dans l'histoire de la Vè République, il y a trois présidents "fondateurs": De Gaulle, bien entendu; le gaullisme est mort avec Pompidou, ou plutôt lorsque Jacques Chirac s'est rallié à la candidature de Valéry Giscard d'Estaing, au printemps 1974. Giscard est le deuxième président fondateur: son programme "libéral, centriste et européen" a été, à des nuances près, adopté par ses deux successeurs, François Mitterrand (à partir de 1983) et Jacques Chirac (le président qui met en place l'euro, idée giscardienne par excellence). Le troisième fondateur est Sarkozy, premier président à n'avoir pas eu d'autre choix que de vivre avec l'euro. Nicolas Sarkozy sent instinctivement les contraintes qui pèsent de ce fait sur l'économie française et il tente de compenser par l'exaltation du travail et une promesse de sécurité; le tout est enrobé dans une incantation populiste de l'identité française; pour le reste, Sarkozy est non seulement européiste mais plus atlantiste qu'aucun de ses prédécesseurs.

François Hollande et Emmanuel Macron ne sortent pas vraiment de l'équation posée par Sarkozy. Hollande, quand il cherche des responsables au malaise français s'en prend plutôt à l'étranger riche ("la finance")qu'à l'étranger pauvre (l'immigré), préférant le populisme de gauche au populisme de droite, mais regardez sa politique étrangère, c'est un clone de celle de Sarkozy et il applique plus strictement même que son prédécesseur la politique budgétaire exigée par l'euro. Macron aussi devient de plus en plus sarkozyste au fur et à mesure que sa base électorale se rétrécit. Ecoutez son discours devant les ambassadeurs, mardi 29 aoûit, il met l'enjeu de la sécurité et la lutte contre le terrorisme au premier plan de ses préoccupations. Il pose un vrai problème aux Républicains. Il commence à s'intéresser en priorité à leur électorat au fur et à mesure que sa base électorale se réduit à gauche. Que faire, dans ces circonstances, quand on veut prendre la présidence de LR, le macronisme ressemblant de plus en plus au juppéisme? Wauquiez pense avoir la solution: il mobilise ce qu'il faut de populisme, y mêle un brin d'euroscepticisme (accent mis sur un protectionnisme européen) et un soutien apparent à "La Manif pour tous"; il espère ainsi s'ancrer bien à droite, en profitant de l'échec électoral (relatif) du Front National.