LR : Laurent Wauquiez vient-il de (ré)ouvrir une voie à Nicolas Sarkozy ?

Après le déluge de condamnations et de déclarations embarrassées du week-end à propos du cours du "Professeur Wauquiez", la contre-offensive du Président de LR commence à s'organiser : les propos polémiques et complotistes de Laurent Wauquiez relèveraient d'une stratégie calculée, celle d'un leader "cash", droit dans ses bottes, qui se heurte à la bien-pensance ambiante. Comme le dit le vieil adage "lorsque les évènements nous échappent, feignons de les avoir organisés". Peut-être, mais Laurent Wauquiez, chef d'une droite "vraiment de droite" qui veut faire place nette de tous les mous dans son parti, risque de buter sur un obstacle : son prédécesseur, Nicolas Sarkozy.

En voulant "désarkozyser" la droite, le nouveau patron de LR prend le risque de réveiller l'ardeur de la bête politique en retraite forcée depuis son échec à la primaire de la Droite...

On imagine la fureur de l'Ex en apprenant que celui qui a été élu à la tête de LR, (qu'il n'a jamais vraiment porté dans son cœur), l'accusait d'espionner le portable de ses ministres lorsqu'ils entraient en Conseil des Ministres (Seulement au Conseil des Ministres?). Nicolas Sarkozy a fait démentir "formellement cette grotesque histoire d'écoutes" par son "entourage". Cité par Le Figaro, Brice Hortefeux, qui est le plus ancien collaborateur de l'ancien chef et l'Etat et qui continue de passer pour un proche tout en étant devenu conseiller spécial de Laurent Wauquiez, a fait état d'un " vif mécontentement". Ceux qui connaissent Nicolas Sarkozy sauront traduire.

Et maintenant ? Nicolas Sarkozy va-t-il se contenter de rester les bras croisés et de "prendre note" des plates excuses proférées par Laurent Wauquiez au lendemain de la divulgation de ses propos accusateurs? On a du mal à l'imaginer car Nicolas Sarkozy ne dort que d'un œil; il reste populaire au sein du "peuple " de droite. Chaque apparition publique, et notamment lorsqu'il assiste aux concerts de son épouse, Carla Bruni, lui donne l'occasion de la tester. Au moment où il pénètre dans la salle, pour prendre place dans les rangs du public, il est ovationné. En même temps, Nicolas Sarkozy s'est, depuis quelque temps, subrepticement lancé dans une opération de "relooking" de son image personnelle, qu'il tente d'adoucir. Pour montrer qu'il n'est pas seulement l'ami des patrons du PSG mais un "footeux comme les autres", il a participé à la 2000e émission de "l'Equipe du Soir", sur la chaine du journal sportif. Pour prouver qu'il n'est pas un politique inculte qui se moque de littérature classique, il a accepté l'invitation de " Livres et Vous " sur Public Sénat ; l'occasion pour lui de clamer longuement sa "fascination" pour les romans du 19e siècle, et de préciser qu'il "ne se déplace jamais sans un livre, ne passe pas une journée sans lire"... Son engagement sincère et désintéressé pour la campagne "Contre le Cancer de l'Enfant,", même s'il ne participe pas de cette stratégie, y contribue également. On a découvert un Nicolas Sarkozy empathique dans la populaire émission C'est à Vous sur France 5.