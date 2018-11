LR : Wauquiez étouffé par Sarkozy ?

Décryptage

Nouvelle taxation Les GAFAM... et tous les autres : quelles seront vraiment les entreprises françaises touchées par la taxe Le Maire sur les services numériques ? Depuis plus d’un an, le Ministre de l’économie, Bruno Le Maire, appelle de ses voeux à une taxation des géants du numérique. La proposition mise sur la table propose de créer une taxation du chiffre d’affaires de plus de 180 entreprises. Plus de 50 d’entre-elles sont européennes. On ne connaît pas leur nom.

Disraeli Scanner Retour vers les années 30 ? Emmanuel Macron prend l’histoire à contresens Lettre de Londres mise en forme par Edouard Husson. Nous recevons régulièrement des textes rédigés par un certain Benjamin Disraëli, homonyme du grand homme politique britannique du XIXe siècle.

Bonnes feuilles Le subtile mécanisme de la conscience humaine au coeur du cerveau Nous aimons penser que nous avons une vie intérieure, que nos croyances et nos désirs proviennent des profondeurs obscures de notre esprit, et que si nous savions comment accéder à ce monde mystérieux, nous pourrions vraiment nous comprendre nous-mêmes. Dans son livre, "Et si notre cerveau était bête" publié aux éditions Plon Nick Chater révèle que cette entreprise est vouée à l'échec. Extrait 2/2.

Politique fiscale Augmentation du pouvoir d’achat ou approfondissement du racket fiscal ? 1000 milliards d’euros ! C’est le montant atteint par les prélèvements obligatoires en 2017, un record en la matière.

Chirurgie esthétique Ces hommes de plus en plus nombreux qui se font "gonfler" le pénis malgré les dangers encourus Les hommes sont nombreux à recourir à la chirurgie afin d'augmenter la taille de leur sexe. Cette pratique n'est pas sans risque.

Edito Pourquoi la reprise de l’inflation en Europe va peser sur la croissance L’inflation est de retour. Pendant plusieurs années, on avait déploré sa quasi disparition sous l’effet de l’effondrement des prix du pétrole tombés jusqu’à 30 dollars le baril.

Anniversaire 25 ans après son entrée en vigueur, le sombre bilan du traité de Maastricht Petite histoire, probablement apocryphe et romancée. Michel Rocard (27 août 1992, Ouest-France) : « Maastricht constitue les trois clefs de l’avenir : la monnaie unique, ce sera moins de chômeurs et plus de prospérité ; la politique étrangère commune, ce sera moins d’impuissance et plus de sécurité ; et la citoyenneté, ce sera moins de bureaucratie et plus de démocratie »...