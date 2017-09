LR-Constructifs : Edouard Philippe m’a tuer ?

Atlantico : Edouard Philippe était l'invité de France 2, ce 28 septembre. A la veille de cette intervention, et selon les informations révélées par "L'opinion", le premier ministre avait fait le choix de prendre ses distances avec les constructifs, soulignant ainsi sa pleine adhésion au mouvement En Marche et à Emmanuel Macron. Alors que les constructifs semblaient trouver une raison d'être dans leur filiation au premier ministre, dans quelle mesure ce choix peut-il conduire à la disparation d'un tel mouvement, lui-même divisé ?

Bruno Jeudy : La prise de distance d'Edouard Philippe avec le groupe constructif et plus globalement avec cette idée de la perspective de création d'un parti de droite constructive est logique. Institutionnellement, le premier ministre est chef de la majorité, la majorité est constituée par la République En marche. À elle seule, elle n'a même pas besoin du Modem, encore moins des constructifs, donc Edouard Philippe tire les enseignements naturels de la Ve république et colle à la République En Marche qu'il devrait rejoindre assez vite. Bruno Le Maire en a d'ailleurs tiré les leçons lui aussi puisqu'il s'est fait élire dès le mois de juin dans sa circonscription de l'Eure sous l'étiquette LREM et Gerald Darmanin, dans Paris Match, laissait entendre qu'il rejoindrait lui-même LREM en octobre. Donc, pour les membres du gouvernement, l'aventure sécessionniste des constructifs est terminée. D'autant plus qu'Emmanuel Macron voit d'un mauvais œil la constitution d'un parti sur sa droite. Il a déjà, le Modem. Sa seule ambition est de consolider LREM qui peine d'ailleurs à se structurer, à définir son mode de fonctionnement et même à trouver un leader. Edouard Philippe - qui a décidé d'en revenir à l'état d'esprit de la Ve république, à sa verticalité, d'être un premier ministre totalement dans l'ombre du président de la République- s'écarte logiquement de l'idée d'avoir son propre petit parti, pour se rapprocher du vaisseau amiral que doit constituer à terme la République en Marche.

Concernant les constructifs, on verra si cela est la fin. Ils ont toujours des velléités de créer un parti. Ce que j'observe, c'est que les sénateurs potentiellement constructifs au groupe LR du palais du Luxembourg ont décidé de rester à l'intérieur de leur groupe majoritaire. Fabienne Keller et d'autres ont fait le choix de rester dans le groupe présidé par Bruno Retailleau plutôt que d'imiter Franck Riester Et Thierry Solère. On voit bien que la tendance, avant l'été, qui était de faire sécession, n'est plus à la mode. Sans doute que les premières décisions d'Emmanuel Macron, les retours sur le terrain, le résultat des sénatoriales ont plutôt poussé les élus à attendre, à voir comment le congrès des républicains allait se passer, voir comment la présidence probable de Laurent Wauquiez va s'installer, pour voir s'il faut vraiment quitter le parti ou s'il faut essayer de peser de l'intérieur.