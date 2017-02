"Loving" : attention, grand film !

CINEMA

« LOVING »

de JEFF NICHOLS

avec JOEL EDGERTON et RUTH NEGGA

LE REALISATEUR

Ancien étudiant à la North Carolina School of Arts, section cinéma, Jeff Nichols, né le 7 décembre 1978 à Little Rock en Arkansas, s’est fait un nom dès son premier film en tant que réalisateur, « Shotgun Stories », un électrique néo-western tourné dans les plaines de son Etat natal et porté par la prestation viscérale de Michael Shannon.

Depuis, outre ses activités de directeur de production, le jeune cinéaste américain a tourné quatre autres films : « Take Shelter » en 2011, un drame vibrant qui repartit de Cannes auréolé du Grand Prix de la Semaine internationale de la critique; « Mud », en 2012, interprété par un impressionnant Matthew Mc Conaughey et qui fut sélectionné en compétition officielle du festival de Cannes; « Midnight Special » en 2016; et ce « Loving », sorti la même année aux USA, et qui fut également choisi pour la compétition officielle du dernier festival de Cannes.

Particularité de Jeff Nichols : il est fidèle. Son chef opérateur, Adam Stone, rencontré alors qu’il était encore étudiant, est au générique de tous ses films. L’acteur Michael Shannon, aussi, même si dans ce « Loving », il n’a qu’une seule scène (mais quelle scène !).

La fidélité de Jeff Nichols vaut aussi pour son inspiration. Tous ses scénarios sont ancrés dans le Sud des Etats Unis.

THEME

« Loving » est un film tiré d’une histoire vraie, celle d’un couple qui, à la fin des années 50, osa contrevenir aux lois ségrégationnistes alors en vigueur dans leur contrée.

Nous sommes à Central Point, en Virginie, en 1958.

Richard Loving, un homme taiseux, têtu, travailleur, et maçon de profession, aime la douce Mildred Dolores. Quand Mildred tombe enceinte de leur premier enfant, Richard décide de l’épouser. Le mariage a lieu à Washington, puis les deux amoureux retournent vivre à Central Point.

Ce qui devrait être un mariage normal, ne le sera pas. Mildred est noire, Richard est blanc, et dans leur Etat, les mariages mixtes sont interdits. Après une arrestation très brutale, le couple est condamné à une peine de prison, avec suspension de la sentence à condition qu’il quitte l’Etat. Il doit obtempérer. Mais considérant que leurs droits civiques ne sont pas respectés, et ayant envie de rentrer « chez eux »,les jeunes époux finiront par porter plainte et solliciter l’aide du ministre de la Justice, Robert Kennedy.

Leur combat, soutenu par des juristes d’exception, durera sept ans. En 1967, une décision de la Cour Suprême déclarera anticonstitutionnelle toute loi interdisant les mariages mixtes.

Malgré eux, les Loving entreront dans l’Histoire.

POINTS FORTS

- Au début des années 2010, l’histoire de ce couple avait donné lieu à un documentaire qui avait bouleversé critique et public. Parmi les spectateurs se trouvait Colin Firth, qui, le premier, y vit un formidable sujet pour le cinéma. Le comédien avait raison : « Loving » a suscité ce biopic en forme de mélodrame d’une intensité rare.