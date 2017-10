Londres, New York ou Paris, c’est fini... au classement touristique des métropoles mondiales, les nouvelles championnes sont...

Atlantico : Le tourisme en Asie progresse toujours d'avantage : un rapport de Mastercard montre que dans les grandes villes asiatiques le tourisme a augmenté de manière impressionnante ainsi que les dépenses touristiques liées, et plus rapidement même que le PIB réel. D'où viennent ces principaux flux touristiques et quel est l'impact (en termes de bénéfices économiques) pour le monde asiatique ?

Sophie Boisseau du Rocher : Aujourd'hui les principes flux touristiques en Asie sont alimentés par les pays d'Asie eux-mêmes. Un seul exemple, sur les cinq dernières années, les arrivées de touristes chinois en Asie du Sud-Est ont été multipliées par 2 passant de 10 à 20 millions. Ceux-ci profitent d'un incroyable développement du réseau de vols low-cost, et bientôt de lignes TGV efficaces (comme la ligne Kunming Vientiane Bangkok qui sera terminée d'ici quelques années). Voyager en Asie est facile, pas cher et agréable. On sent en Asie cette frénésie de découvertes qui s'étend de la culture au sport et art de vivre (cours de cuisine...).

L'offre est d'ailleurs de plus en plus orientée vers ce tourisme de masse: les Chinois adorent les buffets, on prend ses repas sous forme de buffet dans les restaurants ! Les achats vont en priorité à l'artisanat local ce qui explique le relativement bon accueil réservé à ces flux parfois impressionnants. Il faut voir par exemple les descentes de cars bondés de touristes à Angkor Vat (Cambodge) pour comprendre la grande patience dont doit faire preuve la population locale

Pourquoi peut-on affirmer que l'Asie devient petit à petit le centre de gravité mondial ?

L'impact de la Chine et de sa masse sur le développement de l'Asie est contagieux et structurant dans tous les domaines. Pour les meilleures évolutions mais aussi les plus risquées. L'Asie a encore devant elle un formidable potentiel de développement. En même temps, elle bénéficie de réseaux anciens, bien structurés et qui sont fonctionnels. C'est à la fois un monde pétri d'histoire et des grandes civilisations et en même temps le monde du futur.

Quelles sont les forces d'attraction du monde asiatique ?

Tourisme: Parce que l'offre est riche, notamment en termes culturels, pas chère, accessible et fort diversifiée: on se baigne aux Philippines, on fait du ski en Corée ou au Japon, en Chine, on organise des treks à Bornéo ou près de Chiang Mai. Il y en a pour tout le goût. Surtout, le sens du service est toujours apprécié

Les forces d'attraction de l'Asie? Le travail, le service, l'efficacité sont des marqueurs que l'on retrouve partout. Après l'art de vivre, le dynamisme de la jeunesse, l'investissement dans l'éducation varient d'un pays à l'autre. Ce qui fait que l'Asie peut jouer sur des écarts de développement qui promettent encore de beaux jours à sa croissance.