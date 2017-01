Londres empêtrée dans le Brexit : mauvaise nouvelle pour les populistes, l’Europe relève la tête

Six mois après le vote des Britanniques en faveur du Brexit et alors que les négociations devraient commencer pour fixer les modalités du divorce, la situation n’a jamais été aussi confuse en Grande Bretagne. Cela favorise un durcissement des gouvernements européens qui sont de moins décidés à céder dans une négociation qui s’annonce de plus en plus dure. Parallèlement, les mouvements populistes et anti-européens qui se sont développés dans tous les pays se retrouvent piégés par l’incapacité des Anglais à sortir un modèle de sortie.

Ce qui se passe est donc très intéressant, et il va falloir observer l‘évolution de la situation sur trois fronts.

1er front de désordre, la Grande-Bretagne. La Première ministre britannique, Theresa May,donne le sentiment de ne toujours pas savoir ce qu’elle veut. Pour les milieux d'affaires et politiques, il est évident qu‘à moins de trois mois de l’ouverture théorique des négociations avec Bruxelles, elle n’a toujours pas établi une stratégie de sortie. Tantôt, elle annonce vouloir un « hard Brexit » conforme au vote des électeurs ou du moins ce qui leur avait été promis, puis quand elle se rend compte des conséquences économiques de la séparation, elle communique sur la nécessité de négocier des accords de préférence communautaires. En bref, l’idéal pour elle, serait de sortir de l’Union européenne mais d’en conserver les avantages de marché.

En attendant, le monde de la banque, de l’assurance et aussi de l’industrie qui se sont installés en Angleterre pour pouvoir ensuite, faire commerce avec le passeport européen et pénétrer ce marché de 300 millions de consommateurs a préparé des plans B de relocalisation ailleurs, soit en Irlande, soit à Francfort ou à Paris. Les projets s’élaborent très vite. Un seul exemple, les réservations de bureau et d’espace commerciaux ou de stockage dans la région parisienne ont d’ores et déjà créé une situation de pénurie. Il ne reste pas 1m2 de bureau disponible à la Défense. Idem à Bruxelles, Amsterdam, ou à Luxembourg.

En contrepartie, les prix de l'immobilier à Londres ont commencé à baisser, tout comme la livre sterling qui est désormais à son plus bas.

L’ambassadeur britannique, qui avait été chargé de négocier les modalités du Brexit, et qui a démissionné a été d’une sévérité rare avec le gouvernement britannique. Dans sa lettre de démission qu’il a rendu public, il dénonce tout à la fois la confusion des consignes qui lui étaient données, les arguments infondés, le manque d’expérience et d’expertise sur les dossiers. Deux mois avant, le rapport d’audit commandé par Bruxelles et réalisé par le cabinet Deloitte mettait déjà en évidence l’impréparation du gouvernement et la méconnaissance technique de Theresa May.

Depuis six mois que les Britanniques ont voté pour divorcer, le gouvernement de Londres a donc été incapable de définir une stratégie, ni même de constituer une équipe compétente et motivée pour mener à bien le projet de Brexit. A Londres, tout le monde donne le sentiment de jouer la montre. On insiste en permanence sur le temps qu’il faudra pour dénouer les liens, mais en attendant, on ne fait rien.