Une loi travail, qui devrait permettre des innovations sociales, favorable à la compétitivité. Encore faut-il la faire passer

La réalité du fonctionnement de l’entreprise devrait permettre les organisations les plus diverses, mais en général celles-ci se retrouvent freinées et bloquées par le code du travail ou les habitudes sociales. Les fameux avantages acquis sont parfois des facteurs de conservatisme social. Ils protègent les bénéficiaires certes, mais handicapent les nouveaux entrants.

La loi travail a pour ambition de privilégier la responsabilité, la liberté de s’organiser et l’autonomie.

La mesure clef du dispositif se trouve dans l’inversion de la hiérarchie des normes. En clair, permettre à l’entreprise de définir ses propres normes, ses règles et procédures pour organiser le travail. Conditions, horaires, rémunérations.

L’organisation du travail est encadrée par la loi, elle a très souvent été fabriquée par l’Etat ou par des accords de branche.

Cette organisation redescend ensuite au niveau de l’entreprise pour son application.

Tout l’enjeu de la loi travail est de ramener au niveau de l’entreprise, la négociation sociale, pour que la norme et l’organisation soit au plus près de la réalité du fonctionnement de l’entreprise, de ses contraintes, et de ses objectifs. La qualité première de cette organisation décentralisée étant la plus grande flexibilité.

Alors en théorie, c’est évidemment très facile à imaginer. C’est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre.

Il ne faudrait évidemment pas que cette plus grande flexibilité s’exerce au détriment du salarié qui ne serait plus protégé par un cadre juridique qui s‘impose à l’entreprise, C’est la grande crainte des syndicats. Pour échapper à ce risque, il faut donc que les syndicats descendent au niveau de l’entreprise et se réinventent.

C'est parfaitement envisageable dans les grandes entreprises qui sont équipées en représentations syndicales fortes, mais ça l’est beaucoup moins dans les petites et moyennes entreprises familiales où le pouvoir n’est guère partagé.

La loi travail doit donc combiner de façon habile cette nécessité de permettre plus de flexibilité, tout en renforçant les facteurs de sécurité...

Il faut donc que l’organisation syndicale change aussi du tout au tout.

La vraie raison d’une telle mutation n’est ni politique, ni idéologique. Elle est pragmatique, il s’agit de trouver un cadre juridique adapté aux changements de l’entreprise. Le digital et la globalisation ont permis l’éclosion et le développement rapide de nouvelles entreprises mondiales, les fameuses GAFA par exemple, les big five, les Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft... Mais cette mutation a obligé toutes les organisations dans tous les secteurs de productions à s’adapter et à modifier la façon de travailler et de s’organiser.

Les exemples de changement, les expériences et les innovations diverses se sont multipliés et obligent le droit du travail à suivre. Mais il faut reconnaître aussi que l’adaptation du cadre juridique est parfois tellement compliquée à mettre en œuvre que le changement s’en trouve freiné. Avec des effets qui vont à l’encontre de l’intérêt des acteurs sociaux.