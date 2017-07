Loi travail, bouclée... Vraiment ? Mais comment Macron a-t-il fait pour éviter les couacs, les bugs et convaincre les syndicats de jouer le jeu ?

Après les derniers arbitrages avec les syndicats qui ont été reçus par la ministre du Travail, il semble bien que le gouvernement pourra finaliser le texte des ordonnances qui sera ensuite soumis au parlement à la fin du mois d’août. Exactement comme prévu et annoncé.

Alors que la loi El Khomri avait littéralement permis aux syndicats et à l’opposition de droite comme de gauche de pourrir la fin du quinquennat de François Hollande et l’image de Manuel Valls qui a du mal à s’en remettre, Emmanuel Macron a réussi à boucler le dossier dans les temps qu’il avait programmés. Or, ce dossier est important, parce qu‘il représente les fondations d’un chantier de restauration de la compétitivité industrielle.

La loi travail change le code du travail, le simplifie, introduit un peu plus de flexibilité dont les entreprises ont besoin pour répondre aux contraintes de la modernité, de la mondialisation et de la révolution digitale. Un peu plus de flexibilité et une meilleure sécurité pour tout le monde. Pour le patron comme pour le salarié.

Les trois modules de cette loi travail sont quasiment au point.

1e module, l’inversion de la hiérarchie des normes entre l’entreprise et la branche. Alors que la branche laissait aux syndicats l’essentiel du pouvoir de fabriquer le droit social, c’est au niveau de l’entreprise, au plus près du terrain qu’il faudra désormais négocier. La branche conservera les questions sacrées et sanctuarisées qui portent sur la fixation des minimas sociaux et des contraintes chantiers (normes d’hygiène, de santé et de protection de l’environnement)

2e module, la simplification du dialogue social en regroupant certaines instances, comité d’entreprise, représentants du personnel, et délégués syndicaux ... selon la taille des entreprises. La question des petites entreprises qui n'ont pas de syndicats sera résolue par la nomination ou l’élection d’un salarié qui sera ainsi mandaté pour négocier. Ce point-là fait problème parce que les syndicats ont peur de se faire court-circuiter.

3e module, la sécurisation du travail, pour le salarié comme pour le patronat qui réclamait des plafonds d’indemnités en cas de licenciements et de recours aux prudhommes. On s’est mis d’accord sur un plafond qui représentera un mois de salaire par ancienneté.

Les textes de loi, les décrets seront prêts et le calendrier sera respecté. Dans un pays qui a la réputation de ne pas être réformable, c’est un exploit. Cette loi était attendue par les entreprises et par les investisseurs étrangers parce qu’elle devait accroitre la visibilité et faciliter l’activité.

Pour beaucoup, c’est la mère de toutes les réformes parce qu‘elle porte en germe une réforme radicale du modèle social en ouvrant la porte aux syndicats à des logiques de compromis, alors qu’ils étaient jusqu'à maintenant enfermés dans des logiques de conflit ou de rupture.