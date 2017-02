"La loi du talon" : enfin un one man show avec de vrais personnages passionnants et drôles

ONE WOMAN MAN SHOW

Sandrine Sarroche: La Loi du Talon

INFORMATIONS

Petit Palais des Glaces

37 rue du Faubourg du Temple

75010 Paris

Réservations: 01 42 02 27 17

Jusqu'au 1er avril

Du jeudi au samedi à 20h0

L'AUTEUR

Originaire de Toulon où elle a suivi cours de théâtre, d’art lyrique et de piano au Conservatoire, Sandrine Sarroche termine, à Paris, ses études de droit et y obtient son diplôme d'avocat.

Elle s’installe définitivement à Paris, y devient avocate, mais l’envie de la comédie ne l’a jamais quittée.

Elle s'éloigne du monde juridique en 2006 pour se consacrer à sa passion : l’écriture.

En 2007, elle écrit son premier one woman show, « Je suis Ségolène ».

En 2009, elle enchaîne avec l’écriture de « Nos amis les pipoles »; et finalise, en 2013, l’écriture de « Il en faut peu pour être heureux ».

Elle se produit, en ce moment au Petit Palais des Glaces, avec son dernier spectacle, « La Loi du Talon ».

THÈME

A travers plusieurs personnages réels ou fictifs qui ont marqué sa vie d'hier et d'aujourd'hui, Sandrine Sarroche partage avec le public son arrivée à Paris, ses discussions avec sa concierge en passant par la génération "Trop pas" et la maison de retraite... Des scènes de la vie quotidienne que Sandrine Sarroche arrive à rendre passionnantes et très drôles.

POINTS FORTS

- Ses personnages tous plus loufoques les uns que les autres et amènent du dynamisme au spectacle. Une véritable originalité, car il est de plus en plus rare de voir des spectacles humoristiques construits à partir de personnages. Ca fait du bien et surtout, ça fait rire!

- Tout le monde en prend pour son grade et chacun se reconnaîtra forcément dans l'un des personnages mis en scène par Sandrine Sarroche.

- Elle fait preuve de beaucoup d'auto-dérision, notamment lors d'une plaidoirie totalement dénuée de sens.

- Fait assez rare: on a plusieurs fous rire pendant le spectacle... C'est plutôt bon signe !

POINTS FAIBLES

- Les chansons n'apportent rien. Elles cassent la dynamique du spectacle.

EN DEUX MOTS

Un One Man Show avec des sketchs et des personnages comme on n'en voit plus beaucoup, malheureusement.

UN EXTRAIT

"Si tu bandais aussi fort que tu ronfles, on n'aurait jamais fait chambre à part". Sa concierge à son mari Manuel



RECOMMANDATION : BON