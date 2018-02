La loi Pacte, l’arme encore secrète que Bercy prépare pour relancer le train de reformes et délivrer (enfin) des résultats

Le « Pacte » est une loi à destination des entreprises qui sera présentée en avril et Bruno Le Maire est bien décidé à aller très loin. Il a mobilisé Bercy et une pléiade d’experts pour dégager quelques axes stratégiques afin de débloquer le monde des entreprises qui reste paralysé.

Parce que les chefs d’entreprise, notamment multinationales, ont passé un mois de janvier euphorique parce qu’ils considèrent que le climat intérieur et les perspectives extérieures leur sont très favorables. Mais la France profonde n’en profite guère. Le taux de croissance s’est amélioré de 1,9%, mais pas de quoi pavoiser. Il n’est pas meilleur que la moyenne européenne. Cette croissance est sans doute solide et durable compte tenu d’investissements importants.

Mais là encore, il ne faut pas s’aveugler, le chômage ne va pas disparaître pour autant. Les créations d’emplois sont plus nombreuses (150 000) mais elles ne compensent pas les pertes d’emplois et les nouvelles arrivées sur le marché. Bref, le redressement de l’économie ne se traduit pas par des résultats tangibles.

Plus grave, la France n’a jamais été autant divisée qu‘aujourd’hui, entre ceux qui s’inscrivent dans la mondialisation et la modernité technologique et ceux qui en sont exclus ou qui s’en sentent exclus.

Dans les gagnants, il y a bien sur les chefs d’entreprise, les personnes d’encadrement, les professions libérales, beaucoup de commerçants et d’artisans, tous ceux qu'on appelle dans les statistiques, les CSP+. Ces gagnants-là habitent de plus en plus dans des métropoles qui en France grossissent très rapidement, comme la région parisienne, la vallée de la Seine, Paris, Rouen, Le Havre, Toulouse, Bordeaux, Nice, Lyon et la région Rhône Alpes.

Parmi les perdants, on trouve une majorité de gens sans formation ou perdus et dépassés, on trouve tous les sinistrés des délocalisations opérées dans les dix dernières années et qui vivent dans les villes moyennes de province devenues des déserts industriels et commerciaux. Cette population est tentée par l’abstention ou par le vote populiste de l’extrême gauche ou de l’extrême droite qui se rejoignaient souvent.

On y trouve aussi les personnels de la fonction publique qui sont confrontés aux réalités les plus douloureuses de l’évolution de la société. D’où la grogne des gardiens de prison qui sont asphyxiés, des personnels de maisons de retraite qui sont épuisés et découragés, sans parler des professeurs des écoles qui travaillent dans les zones difficiles.

Cette réalité a tendance à brouiller l’image d’une France combattante et gagnante sur laquelle s’appuie le président de la République. D’où la baisse de popularité dans les sondages qui touche le président, le Premier ministre et d’une façon générale, la majorité.

En théorie, tout le monde est d’accord pour penser qu’il faudra aller très loin dans les réformes pour « décongeler » l’économie française, et tout le monde compte sur le « Pacte », parce qu’il touchera, entre autres, des petites et moyennes entreprises qui sont implantées sur les territoires déclassés.