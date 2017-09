Lobbying et influence à tous les étages : ces géants du web qu’on pourrait tout aussi bien appeler désormais des poids-lourds politiques

Atlantico : Les grandes entreprises de la tech n'ont jamais dépensé autant d'argent pour faire du lobbying, le champion toute catégorie en la matière étant Google. Comment expliquer cette hausse ? Est-ce que la transversalité de ces entreprises serait une explication suffisante ?

Bernard Benhamou : Suffisante peut-être pas, mais c'est vrai. Il y a deux choses. D'abord le fait que ces entreprises ont bondi en termes de croissance et de capitalisation de manière considérable ces dernières années.

Par définition, leurs sujets sont devenus des sujets qui touchent à la totalité des secteurs économiques. On peut citer Amazon qui a racheté WholeFood. On peut dire qu'aucun secteur n'est pas touché directement ou indirectement par eux.

Sécuriser le champ de leur régulation et du politique au sens large est d'autant plus indispensable. Ils ont intérêt à s'inscrire dans tous les secteurs de la régulation. Depuis la régulation bancaire en passant par la sécurité, ou encore par l'opinion (et donc la liberté d'expression). Apple permettra bientôt l'échange d'argent de personnes à personnes à travers Apple Pay. Par définition, toute la régulation fiscale et bancaire devra se pencher sur ces questions et l'entreprise se préoccupe déjà de l'impact et de l'image qu'elle aura auprès des différents régulateurs.

Et là on ne parle que de la partie émergée de l'iceberg. On se rend bien compte que la sécurité juridique et politique de ces entreprises devient un de leurs axes stratégiques. Eric Schmidt, PDG de Google de 2001 à 2011, était clair dans son livre. Il disait que les Etats étaient relativement inefficients et que par définition les sociétés comme la sienne avaient vocation à les remplacer dans les secteurs clés.

Le symbole absolu de cela, qui n'est évidemment pas encore certain, c'est la possibilité de voir un Zuckerberg se présenter à l'élection de 2020. On voit bien que l'on a changé d'époque et que le pouvoir que lui donne Facebook pourrait constituer un levier (comme Palantyr avec Trump) pour atteindre ce but éventuel. Si le scénario se confirme, il disposerait d'un trésor de données sur les individus que personne avant lui n'a pu avoir.

Franck DeCloquement : Bénéficiant d’une réputation plutôt sulfureuse en France dans l’esprit du grand public, plus que dans les pays de culture anglo-saxonne, rappelons très schématiquement en préambule que les « actions de lobbying » ont pour objectif premier « d'influencer » et de « peser » sur les décisions publiques ou politiques prises dans les cabinets ministériels, au sommet des appareils d’Etat, dans les assemblées nationales ou les instances internationales. Et ceci, afin de faire que ces dernières puissent coïncider avec les attendus stratégiques que déploient les firmes concernées, qui cherchent évidemment à peser toujours plus commercialement. Chacune a donc ses propres objectifs stratégiques à faire valoir, qu'il s'agisse de faire plier dans un sens ou dans l'autre les législations nationales en vigueur sur la vie privée des internautes, l’usage des drones, l’avenir des véhicules autonomes, le déploiement des taxes antipollution, etc...

Pour évaluer la réalité des actions de lobbying et d’influence à cette échelle, il est souvent nécessaire de croiser plusieurs types de sources. Transparency International qui lutte en outre contre les pratiques de corruption, avait par exemple rendu public dès le 24 juin 2015, un rapport très édifiant concernant le chiffrage des actions de lobbying, effectuées au sein même de l'Union européenne. Et à ce titre, les deux firmes géantes Google et Microsoft y étaient déjà décrites comme les sociétés high-tech les plus actives en la matière. Selon les données recueillies à l’époque, Microsoft aurait envoyé 7 lobbyistes dans 17 réunions tenues à Bruxelles, au premier semestre 2015. La multinationale disposait par exemple de l’un des budgets les plus conséquents du moment, d’un montant de 4,5 millions d'euros environ. Avec plus de 3,5 millions de dollars dépensés sur la même période, la firme Google se positionnait déjà dans la grille de ce classement à la seconde place des sociétés du secteur des hautes technologies.

Sous la plume experte du spécialiste Guillaume Belfiore pour le site Clubic.com, il apparaissait également à travers ce rapport très fouillé, passant au crible plus de 4300 réunions de lobbying effectuées par les membres de la Commission européenne, entre décembre 2014 et juin 2015, que 75 % des participants étaient des groupes privés. Leur objectif prioritaire ? : « Influencer les décisions politiques menées au sommet afin de coller aux stratégies de l'entreprise ». Sur les six derniers mois de 2015 considérés par cette enquête : « Microsoft a envoyé 7 lobbyistes dans 17 réunions, et la multinationale a allongé le budget lobbying le plus important : 4,5 millions d'euros. Respectivement positionnés en seconde, troisième et quatrième places, Shell, Exxon et Deutsche Bank ont pour leur part consacré entre 3,9 et 4,5 millions d'euros au lobbying. Google est en sixième place avec 3,5 millions d'euros ».

Mais la célèbre firme américaine de Mountain View en Californie n'en restait pas moins la plus active, puisqu’elle avait participé à 29 réunions selon cette étude : « sur les 7821 organisations répertoriées au sein du Registre de Transparence de l'Union européenne - le rapport des lobbyistes de Bruxelles - 4879 cherchent à influencer les décisions politiques », est-il ainsi établi dans le rapport du groupe Transparency International. A noter que Facebook, aux prises avec les autorités européennes sur la question de la vie privée, n'était alors pas mentionné dans le rapport considéré. En revanche, la firme Chinoise Huawei en action de pénétration sur le marché des infrastructures Telecom sur le vieux continent, avait participé quant à elle, à 7 réunions, et dépensé 3 millions d'euros…

Si l’on prend en considération l'année 2015 dans sa globalité, la donne est tout autre et augmente encore d’un cran. Cette fois, c'est le site http://www.consumerwatchdog.org qui partage des chiffres récemment publiés par le secrétariat de la chambre des Représentants des Etats-Unis (http://disclosures.house.gov/ld/ldsearch.aspx).

Ainsi, pour l'année 2015, Google aurait déboursé au total 16,66 millions de dollars contre 16,83 millions de dollars en 2014. En seconde position, on retrouvait le groupe Comcast avec 15,63 millions de dollars. Les dépenses de Microsoft se sont de leurs côtés élevées à 8,49 millions de dollars, contre 8,33 millions l'année précédente. Facebook a investi 9,85 millions de dollars contre 9,97 millions pour , 4,4 millions pour , 2,69 millions pour Cisco, 4,63 millions pour IBM, 4,55 millions pour Intel, 4,46 millions pour Oracle ou encore 2,84 millions pour A la lecture de ces chiffres, on peut aisément mesurer « la puissance de feu » de firmes géantes considérées, en matière d’influence et de pression exercée. L’importance des dépenses en matière d’action de lobbying, d’influence et de soutien à des structures de recherche et de réflexion croît chaque année. Avec 9,5 millions de dollars distribués à des cabinets d’influence et de relations publiques au premier semestre 2017, la firme se classe grande première aux Etats-Unis. De surcroit, on note que le nombre d’associations et d’ONG que la firme finance a très largement augmenté depuis que a rendu publique la liste de ses bénéficiaires. Ceux étant allègrement passés ses dernières années, de 45 à plus de 168.