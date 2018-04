(Non) Alliance avec le FN : l’impasse de la ligne Wauquiez ?

Atlantico : Le sondage IFOP paru le 18 avril révèle que le président LR ne ferait que 8% si la présidentielle avait lieu ce dimanche, tandis que Marine Le Pen est à 23%. La stratégie de Laurent Wauquiez, qui consiste à garder un discours proche du FN tout en refusant toute alliance, semble donc dans l'impasse. Quelle serait la bonne stratégie pour en sortir ?

Christophe Boutin : On peut avoir une certaine méfiance devant un sondage qui semble poser une question déconnectée d’avec la réalité électorale – la prochaine présidentielle est dans quatre ans, l’ancienne date déjà d’un an -, mais prenons-le en compte. Ce qui ressort effectivement, c’est l’effondrement de LR avec un Laurent Wauquiez qui se placerait à 8% des suffrages obtenus au lieu des 20% de François Fillon en 2017. Certes, Benoît Hamon – qui en toute logique aurait du être remplacé par Olivier Faure dans ce sondage - reste bas (7% contre 6,65% en 2017), et l’on peut parler de sanction frappant les deux partis qui avaient un temps pensé structurer la vie politique française en un bipartisme indépassable, LR et le PS.

Mais la différence entre les deux résultats atteste bien d’un problème spécifique à Laurent Wauquiez, toujours à la recherche de son image.

C’est d’autant plus préoccupant pour lui que Marine Le Pen, que l’on disait dévastée par l’effet du débat de l’entre-deux tours de la présidentielle, et fragilisée par le départ de Florian Philippot comme par sa volonté de changer le nom de son parti, se voit elle confortée dans sa voie avec 23% (21,5% en 2017), un chiffre qui ancre le FN comme le second parti de France, derrière un Emmanuel Macron qui réunit dans ce premier tour potentiel plus d’un Français sur trois (36%), quand il en avait réuni un peu moins d’un quart (24%) en 2017, et ce alors même qu’il y a une crise sociale.

Le moins que l’on puisse dire est donc que la stratégie « à la Sarkozy », qui consistait pour Laurent Wauquiez à siphonner une partie de l’électorat du RN, n’a pas vraiment porté ses fruits. On peut même se demander s’il n’y a pas toujours un glissement à droite, car non seulement Marine Le Pen progresse, mais c’est aussi le cas de Nicolas Dupont-Aignan, d’un point (6% au lieu de 5% en 2017), quand Jean-Luc Mélenchon se tasse de trois points, passant de 19,6% à 16,5%.

Pour faire simple, si l’on en croit ce sondage, l’électorat français serait aujourd’hui divisé en trois tiers dont deux à peu près homogènes, LaREM et l’alliance FN-Dupont-Aignan, et un troisième dont Mélenchon représenterait la moitié et Hamon et Wauquiez un quart.

Mariani persiste en signant une nouvelle tribune avec les des élus du FN, et Patrick Buisson se rapproche de Marion Maréchal Le Pen. Cette partie de l'électorat n'est plus à reconquérir. Comment expliquer que Laurent Wauquiez persiste dans cette attitude « ni avec ni sans » le FN ?

On peut être surpris de voir, le lendemain du jour où il demande un référendum sur l’immigration, le parti LR envisager l’exclusion d’un de ses membres pour dérive droitière. Mais il faut distinguer deux choses qui peuvent sembler liées, mais qui sont en fait à différencier : la thématique du programme d’une part et les alliances politiques d’autre part.