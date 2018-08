Libération a testé Valeurs Actuelles… Et nous avons testé pour vous Libération !

À Libération, ils disposent de journalistes qui ont du temps libre. L'une d'entre elles s'est dévouée. Et plutôt que d'aller au cinéma, à la piscine, ou de sortir en amoureuse avec son compagnon, elle a passé cinq semaines à tester Valeurs Actuelles. Cinq semaines à éplucher cinq numéros de ce magazine honni. Cinq numéros à 4.90€. C'est beaucoup d'argent. Sans parler des souffrances psychologiques qu'elle a volontairement subies et qui n'ont pas de prix.

Grace à elle, nous avons appris que Valeurs Actuelles est à la droite de la droite ultra ! Autre révélation : le magasine en pince pour Marion Maréchal et rend hommage à Serge Dassault !

Autre découverte capitale : Valeurs Actuelles a dressé un portrait admiratif de l'homme qui a tué Ben Laden ! Le pire est à venir : cet homme, cet assassin, aime Donald Trump !

On frémit. Vous autres, qui baignez dans la fachosphère comme des poissons dans l'eau, vous saviez déjà tout ça. Mais pas les lecteurs de Libération. Grâce à cette journaliste, intrépide kamikaze, ils économiseront 4.90€ par semaine en n'achetant pas Valeurs Actuelles.

Nous avons fait le même effort dans le souci de vous éviter de débourser 2€ pour Libération. Ça ne nous a pas pris cinq semaines. Mais seulement cinq minutes. Et en plus ça ne nous a rien coûté : c'est Atlantico qui a payé pour l'exemplaire.

Ainsi, nous sommes en mesure de vous révéler que Libération pense bien. Que ce journal aime les migrants alors que la France est si peu accueillante avec eux. Que Libération se penche avec bienveillance sur la détresse de nos banlieues.

Nous avons découvert aussi que le journal de Joffrin menait un combat de tous les jours contre les islamophobes, les racistes et les fascistes. Et qu'il les multipliait et au besoin les inventait, car ils sont nécessaires à sa raison d'être.

Enfin, nous avons appris (mais pas en lisant Libération) que cet estimable journal perdait tous les jours des lecteurs. Mais ça, me direz-vous, vous le saviez déjà. Alors j'aurais bossé pour rien ? Booouh…