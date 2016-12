Le libéral est-il une espèce en voie de disparition ?

C'est l'impression qui ressort de la lecture quotidienne de la plupart des médias français. Cela dit, les subventions dont la plupart bénéficient ne favorisent ni leur émancipation, ni leur lucidité. Aucun d’entre eux ne croyait au Brexit, pas plus qu'à l'élection de Donald Trump. Pourtant, les Britanniques ont clairement manifesté leur envie de reboucher le tunnel sous la Manche, et les Américains d'ériger un mur les coupant de leurs voisins du sud. Deux pays à l'économie solide et proche du plein emploi tremblent devant le péril de l'étranger.

Les Italiens nous ont joué la comedia dell’arte en votant CONTRE la réduction du nombre de leurs élus - incroyable - et la suppression du pouvoir de nuisance du Sénat. Ils voulaient juste pour faire tomber leur président du Conseil. Mission réussie.

La vague ne s’arrête pas là. Les mouvements eurosceptiques et anti-immigration AfD en Allemagne et Parti pour la Liberté - qui n'a de liberté que le nom - aux Pays-Bas ne cessent de progresser dans l’opinion de leur pays. En France, le Front national a longtemps caracolé en tête des sondages. Cette culture des murailles est-elle une fatalité ? Cette montée des populismes ne traduit-elle pas au contraire une soif irrationnelle - et paradoxale - d'oxygène, même si ces partis ont tout sauf notre liberté en tête ? Après tout, les populistes ne sont pas les premiers coupables. Les prédécesseurs de Donald Trump ont mené plusieurs guerres dans des régions où ils n'avaient rien à faire, massacrant des civils - certes malgré eux - et déclenchant des génocides qu'ils n'ont pu stopper. Ils ont construit Guantanamo, instauré le Patriot Act et violé les droits de leurs propres citoyens ainsi que ceux des Européens (qui n'ont hélas pas réagi).

Les gouvernements français successifs n'ont pas été les derniers à s'attaquer à nos libertés. Tous, de droite comme de gauche, violent depuis longtemps et sans scrupule les droits des Français qu'ils sont censés protéger. Nos comptes bancaires ont été placés sous étroite surveillance tandis que nous avons subi, dorénavant pieds et poings liés, une hausse massive et ininterrompue de la pression fiscale pour financer l’incurie budgétaire des administrations publiques. Un empilement de lois et règlementations astucieusement promues comme outils de lutte anti-terroriste permet à des administrations - dont certains anciens patrons actuellement poursuivis semblent loin d'avoir consacré leur vie à l'intérêt général - de lire nos mails, d'écouter nos conversations téléphoniques, de placer des caméras à notre domicile et de nous pister sans cadre judiciaire particulier. Vous êtes militant politique ou syndicaliste ? Tremblez, vous êtes sans doute fiché S. Avocat ou journaliste ? Le secret professionnel de votre profession est de plus en plus chimérique. Combien de voix se sont élevées pour s'en plaindre à l'Assemblée nationale ?

Les périls existent, comme nous le rappelle tristement l'attentat à Berlin. Les réponses du gouvernement sont loin d’être à la hauteur des enjeux, en particulier en masquant le chaos entre les services de lutte contre le terrorisme par des effets d’annonce et le prolongement de l’état d’urgence. Gardons à l'esprit que les jeunes délinquants qui s'engagent dans le terrorisme islamiste - souvent sans n'avoir jamais ouvert un Coran - ont grandi dans nos banlieues dépotoirs, fruits de la planification urbaine par l’Etat, d’une bureaucratie scolaire en déclin et d'une économie socialiste produisant depuis des décennies un chômage de masse. Nous sommes d’ailleurs nombreux à penser que les concepteurs de ces enfers péri-urbains encore en vie devraient être condamnés à - quitter leur appartement de fonction dans le 7ème arrondissement et à - y vivre le restant de leurs jours. A cause de ces générations successives de politiques et de bureaucrates au service de l’Etat, notre pays vit le même effondrement que l'Union soviétique, mais au ralenti.