LGV : voilà qui sont les gagnants ET les perdants de l’ouverture des nouvelles lignes TGV

Atlantico : Ce 1er juillet, 2 nouvelles LGV reliant Paris - Bordeaux, et Paris - Rennes, ont été inaugurées. Que sait on réellement de "l'effet TGV" sur le territoire ? Quelle est la chaîne de réaction qu’entraîne l'apparition d'une ligne TGV, entre villes desservies et villes non desservies ?

Laurent Chalard : Les médias comme les politiques ont tendance à grandement exagérer l’importance de l’effet TGV sur la dynamique d’un territoire. En effet, il est relativement limité et ne concerne que certains secteurs d’activité.

Pour résumer, l’amélioration de la desserte TGV produit deux principaux effets.

Le premier est l’augmentation des flux touristiques court séjour, qui peut être très sensible, dans les territoires mieux desservies qu’auparavant, ce qui est une source de revenus supplémentaires non négligeables pour le secteur, mais aussi les activités connexes (commerces, équipements culturels…). Un exemple-type est Marseille, dont la fonction touristique s’est incontestablement renforcée suite à l’ouverture du TGV Méditerranée. En outre, pour l’image d’une ville, la progression des flux touristiques constitue un plus vis-à-vis des investisseurs, qui apprécient les villes touristiques, mais aussi car parmi les nouveaux touristes se trouvent de potentiels futurs investisseurs !

Le second effet concerne le secteur tertiaire supérieur. Ce dernier privilégie les territoires bien connectés aux autres métropoles européennes. L’amélioration de la desserte TGV conduit donc des entreprises de ce secteur à haute valeur ajoutée à s’installer, en particulier à proximité de la gare (par exemple, le quartier de la Part Dieu à Lyon). Cependant, son effet est inversement proportionnel à la taille de l’agglomération. Il est fort dans des métropoles, comptant ou approchant le million d’habitants (Lyon ou Lille), mais quasiment nul dans les villes petites ou moyennes (Le Creusot ou Vendôme) !

Par ailleurs, l'effet TGV est souvent temporaire. Passée l’effervescence de l’amélioration du temps de trajet, s’il ne s’accompagne pas d’un réel dynamisme de l’économie locale reposant sur d’autres facteurs, le souffle retombe assez rapidement. Par exemple, le boom marseillais du début des années 2000, consécutif de l'arrivée de la LGV Méditerranée, est largement retombé depuis.

A toute ouverture d'une nouvelle ligne TGV, il y a des perdants et des gagnants, le bonheur des uns, les villes desservies beaucoup plus rapidement, faisant le malheur des autres, les villes moins bien desservies ou dont la desserte ne s’améliore pas. Dans le cadre de l’ouverture des LGV Bretagne et Sud Europe Atlantique, si les régions Bretagne et Nouvelle Aquitaine (à l’exception notable de l’ex-région Limousin) bénéficient dans leur ensemble de l’amélioration de la desserte, ce sont cependant les villes les plus proches en distance-temps de Paris qui seront les plus favorisées, au-delà, les bénéfices étant moindres.