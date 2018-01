Lettre ouverte à M. le Président de la République sur les leçons du traité de l’Elysée de 1963 qu’il semble oublier

Lettre ouverte au Président de la République

Monsieur le Président, vous avez opéré un retour à un ordre symbolique. Vous vous éloignez ainsi de votre prédécesseur et pseudo mentor; cela n’est pas très difficile! Les symboles sont importants en politique, encore faut-il que le signifiant renvoie au signifié, votre traité de l’Elysée de 2018 à celui du 22 janvier 1963. Que nous apprend le traité de 1963 ?

Comme vous les savez, le général De Gaulle voulait, par le couple historique qu’il formait alors avec le Chancelier Adenauer, ancrer l’Allemagne dans une Europe des Nations, indépendante et forte.

Cette formule française de couple, utilisée ultérieurement, n’a d’ailleurs pas sa traduction allemande. L’Allemagne veut-t-elle, d’ailleurs, faire couple avec nous ?

Le plus grand résistant à l’impérialisme germain–impérialisme qui nous avait, quand même, valu trois guerres, en 70 ans - patriote, s’il en fut -savait que le patriotisme et le respect des souverainetés nationales, c’est-à-dire le nationalisme, c’est la paix ! Seul l’impérialisme veut imposer aux autres sa domination et conduit à la guerre ! De Gaulle voulait contenir l’impérialisme germanique dans une Europe des Nations. Le Traité de l’Elysée est le prolongement du Plan Foucher de 1962, d’une reconstruction de l’Europe sur la base des souverainetés nationales.

Ce n’est pas votre projet! Vous voulez vous battre contre les nationalistes, vous devriez vous battre contre les impérialistes – quels qu’ils soient et d’où qu’ils viennent - et d’abord contre l’impérialisme fédéraliste de l’Europe de Bruxelles au service de l’impérialisme US.

Le Traité de 1963 ne porta aucun point majeur sur l’OTAN, le GATT, les Etats-Unis ou même la Grande-Bretagne (à l’époque non membre) afin que la France construisît, avec l’Allemagne, cette Europe indépendante pesant de tout son poids dans l’équilibre des puissances et ceci pour la paix et la liberté des peuples, ce qui implique le plein respect des souverainetés.

Le chancelier Adenauer, véritable rhénan ayant lutté contre le nazisme, homme libre comme le Général, soutenait cette perspective. Il avait, entre autres, constaté le jeu velléitaire des Américains qui laissèrent se construire le mur de Berlin, sans intervenir militairement immédiatement. Le Général De Gaulle souhaitait, lui, intervenir maissans réponse des Anglais et des Américains, il ne voulut pas prendre seul une telle initiative. Adenauer comprenait, également, que le terrain européen risquait d’être le terrain d’affrontement nucléaire des deuxgrands impérialistes, sans que l’Europe puisse l’empêcher; il appuyait la puissance nucléaire française, contre les Etats-Unis, pour le bien de l’Europe.

Mais il n’en fut pas de même pour d’autres gouvernants allemands. Certains tenus par leur passé nazi ; d’autres, s’alliant toujours à n’importe quelle autre puissance, pour contrer la France, ces deux factions conjuguées constituèrent une majorité d’opposition au Chancelier et au traité d’indépendance de l’Elysée ! Le Bundestag vota le 15 juin 1963, ainsi, un préambule à la loi portant ratification du traité qui le vida de toute affirmation d’indépendance européenne en soulignant, au contraire, la dépendance aux Etats-Unis et la fin d’un protectionnisme économique raisonné (zollverein) de nos frontières.