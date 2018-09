Lehman Brothers, 10 ans après : ces mythes dangereux auxquels nous croyons encore sur le déclenchement de la grande crise de 2008

Atlantico : Vous venez de publier une tribune dans le Washington Post intitulée " Ce mythe dangereux auquel nous croyons encore concernant la chute de Lehman Brothers". Quel est ce mythe que vous réfutez, quelle est cette fausse perception du public concernant cet événement ?

Sebastian Mallaby : Il y a une opinion qui est apparue après la faillite de Lehman Brothers à propos de la raison pour laquelle nous étions confrontés à cette crise. Cette opinion était que les personnes au pouvoir pensaient que les marchés étaient efficients et qu'il croyaient au fameux "laisser-faire". Et cette croyance les auraient conduit à penser que la régulation n'était pas nécessaire parce que les marchés étaient en capacité de s'autoréguler. Cette opinion ciblait principalement Alan Greenspan, ancien président de la FED, qui était considéré comme un fervent supporter de cette théorie de l'efficience des marchés et du laisser-faire.

Dans le même temps, on a pu assister à un attirance pour la finance comportementale et les écrits de Daniel Kahneman et Richard Thaler, qui soutenaient l'idée que les gens ne sont rationnels, du moins pas dans le sens décrit par les économistes, et que par conséquent, les marchés n'étaient pas "efficients".

Ainsi, après la chute de Lehman, la vision commune était que les autorités n'avaient pas suffisamment régulé les marchés parce qu'ils croyaient au laissez faire, et que si nous avions eu au pouvoir ces personnes qui démontraient que les gens n'étaient pas rationnels et que les marchés n'étaient pas efficients, alors nous aurions pu éviter la crise. Mais cette vision est fausse.

Premièrement, parce que ces personnes qui sont considérées comme étant les défenseurs du laisser-faire et de l'efficience des marchés n'y ont jamais vraiment cru. Dans les années 70, la recherche académique en finance croyait en cette efficience des marchés, mais les choses ont changé dans les années 80. Et l'un de ceux qui a contribué à ce changement était Larry Summers qui est devenu secrétaire au Trésor dans les années 90. En réalité, les économistes tout comme les personnes qui étaient aux commandes comprenaient très bien que la situation pouvait être dangereuse. Deuxièmement, parce que la finance comportementale est née dans les années 70 et a été popularisée dans les 80 et 90, cela était donc connu. En tant que biographe d'Alan Greenspan, je peux affirmer qu'il croyait en la nécessité de réguler le marché. Il est donc faux de considérer que la crise est le résultat d'une erreur intellectuelle.

Pourquoi considérez-vous ce mythe comme dangereux, comment nous détourne-t-il des problèmes réels ?

Si vous pensez que la crise est le résultat d'une erreur intellectuelle, alors il suffit de changer les personnes qui sont au pouvoir pour résoudre le problème. Mais je pense que cela n'a jamais été le problème principal. Si vous vous focalisez trop sur cette question intellectuelle, alors vous vous éloignez de ce qui est vraiment important, c’est-à-dire la façon dont le système politique - particulièrement aux Etats-Unis - rend toute forme de régulation très difficile à mettre en œuvre.