Législatives partielles : trou d’air pour LREM, (petite) bouffée d’oxygène pour LR

Après une baisse de 4 points enregistrée dans un sondage Elabe de ce 2 février, ramenant Emmanuel Macron a des scores comparables à ses prédécesseurs, comment analyser les résultats du second tour des partielles de ce 4 février?

Bruno Cautrès : Il faut bien sûr être prudent et ne pas sur-interpréter à partir de deux circonscriptions. Cette prudence est d’autant plus nécessaire que la participation a été faible (moins de 30% au second tour dans la circonscription du Territoire de Belfort et moins de 20% dans le Val d’Oise). Par ailleurs, il s’agissait de circonscriptions orientées à droite. Enfin, il faudra comparer au recul enregistré par le PS aux législatives partielles de 2012/2013 afin de mieux comprendre si les deux partielles d’hier marquent quelque chose de plus significatif au plan national.

Une fois cela dit, on ne peut que remarquer le recul assez net des candidats LREM, que l’on avait déjà vu au premier tour et notamment dans le Val d’Oise où sa candidate reculait particulièrement par rapport à juin dernier. La droite LR ne peut qu’interpréter ces deux victoires comme le signe d’une reconstruction en cours et d’un signal envoyé par son électorat. Une séquence faite de micro-évènements (sondages en baisse pour Emmanuel Macron, indices d’une grogne social qui commence à s’exprimer dans certains secteurs comme celui de la santé ou des prisons) et de la dynamique favorable à Laurent Wauquiez auprès du noyau dur des sympathisants LR. Ce sont des signes que ce noyau dur va commencer à interpréter comme des indices d’une possible renaissance. Je remarque également qu’en venant soutenir, dans le Val d’Oise, la candidate LREM, Edouard Philippe et Christophe Castaner ont pu accentuer la dimension symbolique que prend aujourd’hui ce mauvais résultat pour la majorité.

Plus spécifiquement, quels sont les enseignements des deux partielles en comparaison aux scores des législatives de juin 2017?

L’effondrement du PS et le maintien du leadership de LFI sur la gauche ont été des enseignements très intéressants même si LFI ne progresse pas. Autant LR peut voir dans ces législatives des signes encourageants, autant le PS ne le peut pas. La reconstruction sera plus longue pour lui, un effet sans doute mécanique du fait que le parti n’a toujours pas de leader et qu’il était au pouvoir il y a encore moins d’un an. On a également vu le net recul du FN. Il faudra aller regarder de près, au niveau des bureaux de vote, les logiques de transferts et de reports de vote afin de savoir si la stratégie Wauquiez a été ou non payante. Enfin, on voit un net recul de LREM au moment même où le mouvement cherche à accentuer son implantation territoriale dans la perspective des municipales. Dernier élément : l’abstention de niveau très élevée alors qu’elle l’était déjà en juin 2017 montre que l’élection présidentielle n’a pas réglé tous les problèmes de la distance entre les citoyens et la sphère de la politique même si l’in sait que les élections partielles mobilisent habituellement peu.