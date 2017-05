Législatives : ces deux sujets majeurs sur lesquels la droite doit assumer ses convictions et marquer sa différence avec Emmanuel Macron

Après son élimination lors des élections présidentielles, et à la veille d'élections législatives complexes, la droite se retrouve dans une situation inédite. En premier lieu, la droite se trouve confrontée à un parti politique, En Marche !, qui n'existait pas il y a encore un an, dont les candidats sont issus du Parti socialiste, mais également du centre-gauche et de la société civile, et qui veut construire une majorité présidentielle. De ce point de vue, la droite se trouve confrontée à un adversaire politique nouveau sur sa gauche, alors que le Front national a réalisé un score considérable aux dernières élections.

En second lieu, après un quinquennat socialiste marqué par l'explosion de la fiscalité sur les classes moyennes, les attentats terroristes et la perte d'autorité, la droite a réussi à perdre une élection qui était, d'après tous les analystes, "imperdable", laissant ses élus et ses électeurs avec le goût amer de la défaite.

Cependant, la situation, inédite, laisse une porte ouverte à la droite. Sans parti constitué, le nouveau président joue toute sa mise, comme un joueur de poker, lors des élections législatives. S'il gagne, il installe définitivement son mouvement dans le paysage politique français, tout en ayant les coudées franches pour gouverner. Dans le cas contraire, sa présidence dure cinq semaines, et au lendemain des élections législatives, il doit composer avec une majorité de droite au Parlement, l'obligeant à amender son programme et à gouverner avec un gouvernement Les Républicains.

Dans ce cadre, la question demeure : que doit faire la droite à la veille des législatives ? La réponse est simple : la droite doit s'assumer pleinement, en garantissant l'expression de ses sensibilités allant du centre à la droite plus forte, afin de garantir sa victoire. Toute concession ou toute dilution avec le nouveau président de la République n'aura qu'une seule conséquence : la dilution progressive de son projet, de son identité et de son existence pour se fondre dans le mouvement En Marche !, et ouvrir un espace politique béant qui sera occupé par les extrêmes, à droite (Front national) et à gauche (Jean-Luc Mélenchon). Inversement, cette position aura une seconde conséquence directe : enfermer Emmanuel Macron sur son centre gauche, famille politique dont il est issu, qu'il a servi pendant cinq ans sous le quinquennat de François Hollande, et dont les membres socialistes s'apprêtent à peupler le gouvernement, les cabinets ministériels et les centres de pouvoir.

La droite doit ainsi, pour emporter les élections législatives, assumer ses convictions sur deux sujets majeurs qui marqueront, au demeurant, sa différence profonde avec Emmanuel Macron.